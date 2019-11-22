Путин призвал расширить линейку российских беспилотников и лазерного оружия

Москва, 22 ноября. Президент России Владимир Путин потребовал расширить линейку отечественных беспилотников и лазерных, гиперзвуковых и роботизированных комплексов. С таким заявлением глава государства выступил на заседании Совета безопасности России.

Российский лидер отметил, что в следующем году начнется работа по подготовке госпрограммы вооружений до 2023 года. Основная задача этого периода — наращивание качественных и количественных характеристик вооружения, сообщил Путин.

«Речь идет о современных и перспективных образцах высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны, активном применении технологий искусственного интеллекта при создании военной продукции», — сказал президент, добавив, что необходимо расширить линейку беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, основанного на новых физических принципах оружия и роботизированных комплексов.

Ранее глава государства отметил профессионализм российских военных, которым удалось предотвратить массовый исход боевиков из Сирии в Россию. Глава государства также сообщил, что операция против террористов в САР стала «серьезным экзаменом на профессионализм» для ВС РФ.