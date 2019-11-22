Дану Борисову обвинили в мошенничестве

Москва, 22 ноября. Телеведущую Дану Борисову уличили в мошенничестве. Как сообщили СМИ, дизайнер одежды Марья Зарубина обвинила телезвезду в том, что она получила деньги за рекламу, однако со своей стороны условия сделки не выполнила.

По информации прессы, Зарубина написала заявление в полицию. Причиной обращения в правоохранительные органы стала неопубликованная Борисовой рекламная запись в Instagram.

«Марья Зарубина решила раскрутить свой Instagram-аккаунт и сделать рекламу с Даной Борисовой. Для этого девушка списалась с телеведущей и договорилась о рекламной публикации и дне, когда она ее выложит», — сообщает Life.

Зарубина якобы отправила Борисовой угги, которые телеведущая согласилась прорекламировать. Она должна была разместить снимок в своем аккаунте и пообещала появиться в дизайнерской обуви на одной из программ, однако этого так и не произошло.

Марья Зарубина попыталась выяснить, когда ее оплаченная реклама будет опубликована, впоследствии между ней и Борисовой произошел конфликт. В итоге дизайнер подала в полицию заявление о мошенничестве, а Борисова заблокировала девушку в социальных сетях.

Как передает «Газета.Ru», ранее Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой. В эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ ведущая обвинила танцовщицу в алкоголизме и защите «наркоманки».