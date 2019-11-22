ФАН представляет претендентов на конкурс «Хорошие новости России»

Федеральное агентство новостей продолжает проводить конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России», победители будут определяться дважды в месяц. Конкурс призван поддерживать талантливых журналистов и блогеров из российских регионов, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в Российской Федерации. Данный формат конкурса проводится параллельно с основным конкурсом, победителей которого определяют дважды в год.

ФАН представляет список претендентов на победу в конкурсе и предлагает читателям проголосовать за понравившиеся материалы. Материалы были отобраны членами конкурсного жюри.

В номинацию «Герои современности» жюри был отобран сюжет «Участковый из челябинской области спас четверых детей и их мать» Катерины Быковой, опубликованный на портале «Уральский Меридиан», и публикация «Инспекторы ДПС спасли людей из горящего дома в Москве» Юлии Захаровой из «Вечерней Москвы».

В номинацию «Наука и инновации» конкурсная комиссия выбрала материал «Юный Кулибин из Батайска: Илья Тарасов второй раз получил стипендию губернатора» от «ДОНТР» и новость «Игорь Мялкин выступил с пленарным докладом в Барселоне», опубликованная порталом «Виртуальная Выкса».

В номинацию «Экономика страны или региона» — публикация «Омские кружева прославились в Литве и Италии» за авторством Турновой Яны, опубликованная в газете «Коммерческие вести», и новость «По поручению Президента России в регионах ПФО усилят меры в деле защиты прав предпринимателей» из газеты «Волжская коммуна».

В номинацию «Общество и социальные проекты» — материал «Когда поешь сердцем. Добровольцы открыли в Ставрополе театр жестового пения» от Анны Дарган, опубликованного в журнале «Добро», и сюжет «Волонтеры прооперировали 30 детей в рамках благотворительной акции в Дагестане» от «РИА Дагестан».

В номинации «Спорт» представлены статья «Мы тогда популярны были, даже на улицах узнавали»: 50 лет дебюту «Уралмаша» в элите чемпионата СССР» от Евгения Ячменева и Петра Кабанова, опубликованной на портале «Областная газета», и сюжет «Рязанская «великолепная семерка» выиграла командный турнир на Первенстве мира по джиу-джитсу в ОАЭ» от сайта «Рязанский спорт».

Голосование продлится до пятницы, 29 ноября. Напомним, каждые две недели в пятницу эксперты и читатели ФАН будут определять десять материалов, претендующих на призовые места в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России». А победители будут определяться путем онлайн-голосования. Автор материала, набравшего больше всего голосов, получит 15 тысяч рублей, денежный приз за второе место составит 10 тысяч рублей, за третье место — 5 тысяч рублей.

Желающим принять участие в оперативном конкурсе «Хорошие новости России» нужно прислать заявку на почту goodrussia@riafan.ru, указывая, что они хотят побороться за призы, которые будут присуждаться дважды в месяц (конкурс актуальных публикаций).

Материалы для голосования были отобраны конкурсным жюри, в которое входят:

Александр Малькевич, российский журналист, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей.

Ольга Ковитиди, член Совета Федерации, сенатор от Крыма.

Сергей Ушаков, главный редактор портала «Журналистская правда».

Владимир Тулин, европейский обозреватель Федерального агентства новостей.

Евгений Бень, российский публицист, литературовед, культуролог, эксперт Федерального агентства новостей.

Наталья Макеева, обозреватель Федерального агентства новостей.

Роман Носиков, колумнист Федерального агентства новостей.

В инициированном ФАН конкурсе «Хорошие новости России» могут принять участие граждане РФ, чьи материалы были опубликованы в российских СМИ в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. Заявки принимаются на почту goodrussia@riafan.ru до конца года. 31 декабря на сайте ФАН будут опубликованы списки материалов, отобранных экспертами редакции. Победители в каждой номинации также получат денежный приз (гонорар за публикацию) — 100 000 рублей (с этой суммы будет удержан налог 13%). Победители первого этапа свои призы уже забрали, а новые призы ждут будущих участников конкурса. Ознакомиться с правилами конкурса и скачать заявку можно здесь.

Итоги первого этапа были объявлены 9 июля этого года. ФАН наградило первых победителей конкурса в Общественной палате РФ. Перед торжественной церемонией редакция ФАН, эксперты, политологи и аналитики обсудили роль хороших новостей в современных реалиях, а также проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в процессе формирования новостной повестки.