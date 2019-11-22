Доктор Мясников рассказал, о каких болезнях свидетельствует боль в пояснице

Москва, 22 ноября. Врач Александр Мясников назвал болезни, признаком которых является боль в спине и пояснице.

Мясников в программе «О самом главном» отметил, что обычная боль в спине или пояснице может говорить о серьезных заболеваниях у человека. В 90% случаев врачи у такого пациента диагностируют межпозвоночную грыжу или остеохондроз. Однако на другие 10% приходятся опасные недуги.

По словам ведущего, боли в пояснице могут сигнализировать об инфекции позвонков, заболевании органов малого таза, пиелонефрите (воспалении тканей почек), остеомиелите позвоночника, болезни Бехтерева и даже об аппендиците.

«За болью в поясничном отделе может прятаться метастазирующий рак простаты, — приводит его слова «ФедералПресс». — Если речь идет о пациенте старше 60 лет, особенно курящем, то это может быть расслоение аорты».

Врач добавил, что о серьезных заболеваниях могут говорить и боли в плече. Мясников пояснил, что это могут быть грыжа позвоночника, периартрит, желчнокаменная болезнь, раздражение диафрагмы, абсцесс печени и проблемы с селезенкой, передает «Газета Кемерова».

Ранее Роспотребнадзор опубликовал памятку, как правильно принимать антибиотики. Представители ведомства напомнили, что неправильное использование такого вида лекарств ведет к негативным последствиям для организма.