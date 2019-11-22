Дед Мороз рассказал, какие подарки дети просят на Новый год

Великий Устюг, 22 ноября. Электросамокат стал самым популярным подарком, о котором просят дети на Новый 2020 год, рассказал журналистам Всероссийский Дед Мороз.

В прошлом году, по его словам, дети в основном просили о гироскутерах и квадрокоптерах.

«В этом году — это электросамокаты. Все, что самое модное и новое для детей и взрослых, всегда вызывает интерес», — сказал он.

При этом волшебник обратил внимание, насколько важно помнить, что модные вещи на самом деле нужны и полезны. Перечислил Дед Мороз и самые необычные, на его взгляд, подарки. К примеру, в некоторых письмах просили о хвосте русалки и крыльях бабочки, билетах в цирк и на балет. Были и те, кто мечтал о заплыве с дельфинами.

Одно из писем в 2018 году было очень трогательным. Его написал мальчик, который жил с бабушкой и дедушкой.