Берлин, 22 ноября. Германия нуждается в добрососедских отношениях с Россией, несмотря на наличие спорных вопросов, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она выступила на съезде Христианско-демократического союза в Лейпциге. Меркель заявила, что Германия нуждается в России.

«Это в наших интересах, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись», — подчеркнула она.

В феврале Меркель объяснила, почему Европа не заинтересована в разрыве отношений с Россией. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности она объяснила, что геостратегически европейские страны не имеют интереса в том, чтобы прервать все отношения с Москвой.

«Осознанное политическое исключение России является неправильным, считаю это стратегически неправильным для нас», — заявила канцлер.

Отношения Москвы и Европы ухудшились на фоне событий 2014 года. Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах. Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.