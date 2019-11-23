Владимир Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Путин призвал кабмин добиться роста доходов россиян Добиться роста реальных доходов россиян. С таким призывом к кабмину страны обратился президент Владимир Путин. 20 ноября на инвестиционном форуме «Россия зовет!» он назвал благосостояние граждан важнейшей задачей правительства. Пока результаты не так успешны, как хотелось бы, но есть и хорошие показатели. К примеру, в этом году уровень безработицы достиг самого низкого значения в современной истории России. Президент заявил, что в стране открываются новые предприятия, а экономика становится все привлекательнее для инвесторов. Владимир Путин озвучил конкретные цифры: «По прогнозу правительства, прирост инвестиций в будущем году должен составить 5%, а в 2021 году — 6,5%. И для этого есть все основания. Судя по динамике фондового рынка, российские активы, отечественные компании и их возможности вызывают высокий интерес у наших коллег, у наших партнеров, у инвесторов. В этом году основной индекс Московской биржи обновил исторический максимум. Капитализация российского рынка акций превысила 48 трлн рублей, или 45% ВВП. Это больше, чем на развитых рынках и в крупных экономиках. У меня нет данных сейчас по Японии, но это значительно выше, чем в США, в Китае, в Германии, в Великобритании», — сказал Владимир Путин, президент России.

Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам Владимир Путин вручил госнаграды выдающимся деятелям культуры, спорта, медицины и других общественных сфер. Их творчество, победы и достижения, как отметил президент, стали настоящей гордостью российского народа. В первых рядах вышли пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, получившие звание героев России; композитора Александру Пахмутову наградили орденом Андрея Первозванного; полярник Артур Чилингаров удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В общей сложности различные награды получили 47 человек. «Уважаемые коллеги! Безусловно, хотелось бы ответить каждому из вас, кто здесь выступал, и есть что сказать. Но позволю себе только несколько слов. Александра Николаевна Пахмутова, выступая несколько минут назад, сказала: Вы (я, то есть) возглавляете великую, легендарную страну. Спасибо большое вам всем за нашу страну», — сказал Владимир Путин, президент России.

Минздрав РФ отложил приказ о медосмотре для водителей Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года. Об этом говорится в заявлении Минздрава РФ. До этого времени эксперты оценят, насколько новые методы эффективны при ценообразовании в регионах. Дело в том, что с 22 ноября в России ожидались новые поправки, обязывающие водителей проверяться на хронический алкоголизм и пристрастие к наркотикам. Но проблема в том, что стоимость справки выросла бы примерно в пять раз, а сейчас оформить ее можно меньше чем за тысячу рублей. Многие автолюбители спохватились в последний день, и 21 ноября у медцентров собрались очереди чуть ли из сотен человек. «Новшеством» возмутился даже президент России Владимир Путин — поправки он попросту назвал чушью. И сейчас они отложены.

Раскрыта крупнейшая нарколаборатория в России Нелегко на этой неделе пришлось подпольному бизнесу. Сотрудники МВД в Серпуховском районе Подмосковья раскрыли лабораторию по производству наркотиков — крупнейшую в России за последние несколько лет. С поличным на месте были задержаны три химика и курьер-закладчик. Полицейские изъяли свыше 1,5 т запрещенных веществ и еще 4 т химических реактивов. Предполагаемого организатора бизнеса оперативники задержали через несколько часов. Отмети, трое задержанных лаборантов — граждане Украины. Как выяснилось, они могли производить около 1,5 т «синтетики» в месяц. «Производственные цеха были оборудованы в помещениях бывшего фермерского хозяйства на участке общей площадью около 4 га. В момент появления оперативников полным ходом шел процесс изготовления «синтетики». В двух помещениях находились химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, в которых смешивались определенные ингредиенты. Затем полученные кристаллы высушивались и расфасовывались по мелким и крупным партиям», — рассказал Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ. Преступники сбывали товар через Интернет, причем клиентам даже предлагался набор для собственного производства. Сейчас фигуранты дела арестованы. Также в Подмосковье сотрудники ФСБ задержали трех членов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». С 2014 года они вербовали рекрутов для отправки в Сирию, чтобы те участвовали в войне на стороне террористов. У преступников изъяли фальшивые деньги и документы, множество телефонов, а также другие улики. Возбуждено уголовное дело.

Более 40 дел о хищениях на «Восточном» переданы в суд Воровство космических масштабов не перестает удивлять общественность. СК РФ поделился криминальной статистикой по космодрому «Восточный»: как выяснилось, в суд переданы более 40 уголовных дел о хищениях, а свыше 10 еще расследуются. Впрочем, некоторые промежуточные успехи оперативники тоже озвучили: «Следователями СК РФ в суд направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11,5 лет лишения свободы. Уже на стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1,5 млрд рублей», — рассказала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ. Рекордсменом среди осужденных оказался бывший начальник «Дальспецстроя» Юрий Хризман. СК РФ напомнил, что его действия стоили государству более чем 5 млрд рублей ущерба. На прошлой неделе масштабными хищениями возмутился президент России Владимир Путин и потребовал наладить контроль за этой сферой. По его словам, несмотря на множество уголовных дел, нарушения на «Восточном», который строится с 2011 года, до сих пор продолжаются.

Кабмин увеличил «авиасубсидии» для Дальнего Востока Тем временем глава правительства Дмитрий Медведев провел совещание с вице-премьерами. На повестке оказались три главных темы. Первая из них затронула авиасообщение: кабмин подписал документ о расширении субсидий для перелетов на Дальний Восток. Сейчас в эту программу входят 152 маршрута, а со следующего года будет 176. Второй документ коснулся нацпроекта «Экология»: постановлением Медведева решено создать национальный парк «Зигальга» в Челябинской области (в районе одноименного горного хребта). И, наконец, в-третьих, стало известно о новых функциях портала госуслуг: «И еще один документ, на который хотел бы обратить внимание. Он касается Единого портала государственных и муниципальных услуг. Во-первых, там должно быть создано единое окно цифровой обратной связи граждан и юридических лиц с органами власти всех уровней и структурами, которые им подчинены. Во-вторых, есть идея, чтобы через этот портал можно было осуществлять и юридически значимые действия», — сказал Дмитрий Медведев, глава правительства России. Также портал станет помощником в персональном информировании. Например, о льготах, которые людям могли быть не известны, но на которые они имеют право. Функции должны появиться в 2020 году.