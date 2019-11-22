Секс-скандал помог Ходорковскому с потрохами купить «яблочника» Вишневского

В начале ноября в Петербурге разгорелся секс-скандал о домогательствах, причиной которого оказался депутат Законодательного собрания города и глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Как выяснилось, пожилой мужчина, будучи преподавателем РГПУ имени Герцена, склонял своих учениц к интимным отношениям, в случае отказа угрожая отчислить их из университета. В большинстве своем городские СМИ либо осудили извращенца, либо подали эту новость нейтрально, однако оппозиционные ресурсы попытались оправдать нездоровое увлечение депутата, и сделали это они не бесплатно — информационная кампания обошлась Вишневскому минимум в 7 миллионов рублей.

Так, известное своей оппозиционной риторикой новостное издание «Фонтанка» провело целое журналистское «расследование» в попытке доказать, что Вишневский стал жертвой заговора из-за своей небывалой популярности в городе. Вот только «популярность» эта дутая, в сентябре депутат, пожелавший баллотироваться в губернаторы, не смог преодолеть даже предвыборный барьер. К «обелительной» кампании статьи опубликовали и другие СМИ городского уровня.

Как сообщил наш источник в одном из таких изданий, статьи были опубликованы по заказу. Речь идет о 7 миллионах рублей, которые Вишневский потратил на спасение своей репутации. Тут возникает закономерный вопрос, откуда мог взять деньги Вишневский, чьим политическим амплуа стала полная нищета — парламентарий всегда старается выглядеть максимально бедно. Таким образом он, вероятно, пытается продемонстрировать свою честность и скромность.

Влиятельных союзников у «яблочника» не так много, тем более таких, которые могли бы тратить миллионы на защиту пропащего извращенца. Лишь один финансово обеспеченный персонаж всегда находится рядом с Вишневским в решающие для депутата моменты — беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Впервые о связи Ходорковского и Вишневского заговорили в декабре 2017 года. В тот период журналисты РЕН-ТВ освещали вручение премии «Профессия — журналист», проходившее в Таллине. Сама премия создана на средства Ходорковского, а организационной работой занимается его фонд «Открытая Россия» (признан в РФ нежелательным). Российские сотрудники оппозиционных СМИ предпочитают не афишировать свое участие в таких мероприятиях, вот и Вишневский отправился на него тайно.

Как удалось установить журналистам, депутат пересек эстонскую границу на автобусе. В течение двух дней в рамках мероприятия Вишневский вел переговоры с правой рукой олигарха Владимиром Кара-Мурзой, главой фонда Немцова, также существующего на деньги Ходорковского.

Возникновение интереса у Ходорковского к престарелому «яблочнику» вполне оправданно — годом ранее Вишневский возглавил фракцию «Яблока» в Заксе Петербурга, став лицом партии во втором по значимости городе России. Еще тогда, в 2017 году, журналисты заявили, что переговоры Кара-Мурзы с депутатом сводились к петербургским губернаторским выборам в 2019 году — Ходорковский должен был оплатить кампанию парламентария. Исходя из того, что Вишневский действительно попытался выдвинуться кандидатом, переговоры о финансовой составляющей прошли успешно.

Сейчас «отмазать» Вишневского от скандала Ходорковский старается также неспроста. На днях стало известно, что «Яблоко» провело тайное собрание, на котором Вишневский пообещал выдвинуться кандидатом в депутаты Государственной думы. Очевидно, что и на эту кампанию «яблочнику» понадобятся деньги.

Ситуация для Вишневского усугубляется тем, что у него окончательно разладились отношения с основателем партии Григорием Явлинским. Фактически с самого основания «Яблока» Вишневский вел активную деятельность в партии и всячески расхваливал своего политического кумира. Вот только в ответ от Явлинского он получал снисходительные кивки одобрения — только спустя 25 лет лизоблюдства Вишневскому доверили возглавить фракцию в Заксе. К этому моменту «яблочнику» перевалило за 60, что фактически ставило крест на его дальнейшем партийном росте.

Не удивительно, что на прошедшей встрече Вишневский не выдержал и пошел ва-банк — заявил, что Явлинский ему не указ, теперь он сам будет определять свою роль в «Яблоке» и в политике. Очевидно, что такие амбиции дорого стоят и их не обеспечить одной лишь зарплатой депутата городского парламента. Это подтверждает, что у Вишневского появился реальный спонсор, на деньги которого он планирует сперва подвинуть Явлинского и захватить руководство в «Яблоке», а уже затем выдвигаться лидером партийного списка в Госдуму.

Самое интересное, что в сложившуюся ситуацию вновь вмешался главный посредник Ходорковского — Владимир Кара-Мурза. В минувший понедельник, 18 ноября, он опубликовал «обеляющую» депутата-извращенца статью на сайте «Эха Москвы». Информационная поддержка на главном оппозиционном ресурсе страны стоит значительно больше 7 миллионов рублей, доставшихся петербургским СМИ. Кроме того, вмешательство Кара-Мурзы выводит скандал с Вишневским на международный уровень — он не только подручный Ходорковского, но и частый гость в правительстве США. Так, именно он причастен к введению санкций против России по так называемому «списку Магнитского».

Учитывая уровень расходов, Вишневский оказался под полным контролем Ходорковского. Сомнительно, что у него есть шанс возместить олигарху многомиллионные расходы иным способом, кроме как лоббированием его интересов в Заксе Петербурга, а в будущем, возможно, и в Госдуме России.