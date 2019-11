«Ленкому» присвоено имя Марка Захарова

Москва, 22 ноября. Театру «Ленком» присвоено имя бывшего художественного руководителя Марка Захарова, который ушел из жизни 28 сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте театра.

Отмечается, что театр был переименован в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» приказом от 21 ноября.

«Как говорится, now it's official — наш театр переименован в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», — отмечается в сообщении театра в Facebook.