«Ленкому» присвоено имя Марка Захарова

Москва, 22 ноября. Театру «Ленком» присвоено имя бывшего художественного руководителя Марка Захарова, который ушел из жизни 28 сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте театра.

Отмечается, что театр был переименован в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» приказом от 21 ноября.

«Как говорится, now it's official — наш театр переименован в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», — отмечается в сообщении театра в Facebook.

Напомним, советский и российский режиссер, художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров скончался в Москве на 86-м году жизни в сентябре 2019 года. До дня рождения он не дожил несколько недель — режиссер появился на свет 13 октября.

Прощание с Марком Захаровым состоялось на главной сцене театра «Ленком». В последний путь режиссера проводили аплодисментами. Захарова похоронили рядом с могилами выдающихся российских деятелей театра и кино: Станислава Говорухина, Олега Табакова и Леонида Броневого.

В октябре стало известно, что директор «Ленкома» Марк Варшавер возглавит театр. Решение, что именно он должен возглавить «Ленком», было принято коллективно. Дочь Захарова и артисты заявили, что хотели бы видеть его в качестве преемника мэтра и попросили продолжить его дело.