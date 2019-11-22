Новый виток интервенции НАТО призван спасти террористов ПНС Ливии

НАТО вторгается в Ливию, поставляя оружие своим ставленникам-террористам из марионеточного квазиправительства, засевшего в Триполи. По мнению военного эксперта, Героя России, участника антитеррористических операций, только так Североатлантический альянс и США могут оправдать свое существование — раздувая военные конфликты по всему миру.

Как показывают события последних дней, страны НАТО при помощи денег и американских вооружений всеми силами поддерживают террористическую структуру — так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Действия НАТО прямо нарушают резолюцию Совбеза ООН о запрете поставок вооружений в Ливию.

Подтверждением, что США и их союзники нарушают резолюцию ООН, стала информация, что за последние несколько дней в разных районах Ливии силами Ливийской национальной армии (ЛНА) были сбиты два итальянских беспилотника, в том числе американского производства, а также подбит и захвачен турецкий бронетранспортер. Такая «кучность» уничтоженных за последние дни вооружений НАТО говорит, что это только вершина айсберга: на самом деле оружия, поставляемого в обход резолюции ООН засевшим в Триполи террористам, явно намного больше.

Все это свидетельствует, что Запад прямо нарушат принятую в июне 2019 года Советом Безопасности ООН резолюцию 2473, которая предусматривает продление эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Федеральное агентство новостей обратилось с вопросом в МИД РФ, не планируется ли созыв Совбеза ООН в связи со столь грубым попранием странами НАТО резолюции по Ливии.

По мнению Героя России, участника нескольких войн и антитеррористических операций, генерал-майора, экс-командующего авиацией Северо-Кавказского пограничного округа Сергея Липового, НАТО сознательно разжигает огонь конфликта в Ливии, чтобы не допустить мира в этой стране.

«НАТО живет тем, что постоянно поддерживает тлеющие террористические очаги в различных регионах, — отметил военный эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — За всеми очагами напряженности по всему миру неизменно стоит НАТО и, конечно, Соединенные Штаты. Именно США являются постоянным генератором мировой напряженности. НАТО и США просто не смогут существовать, если на планете будет все хорошо».

Это ярко подтверждают события в Ливии, где Запад вновь пытается разжечь пламя гражданской войны, как это уже было после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году, подчеркивает эксперт.

«Поэтому все так и идет: как только где-то конфликт начинает затихать, США и НАТО искусственно снова его разжигают. Для военного блока НАТО — это единственный способ оправдать свое существование. Это уже фактически заезженная пластинка, давно известный, неоднократно разыгранный сценарий. Повторю: если где-то конфликт затихает, они делают все, чтобы он опять разгорелся».

Ради этого страны НАТО и поставляют оружие террористам в Ливии, отмечает собеседник ФАН.

«Только так США и их ставленники, незаконно поставляя оружие и деньги террористическим структурам, могут оправдать свое существование, при этом заявляя, что они якобы стоят на страже мира в том или ином регионе», — подчеркнул Сергей Липовой.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сбили итальянский БПЛА американского производства, а также захватили турецкий бронетранспортер. ЛНА ведет антитеррористическую операцию против засевших в Триполи террористов из так называемого ПНС Ливии — спонсируемой Западом марионеточной структуры. ПНС Ливии, не являясь выборным органом, удерживает власть исключительно с помощью хозяйничающих в Триполи и еще нескольких районах на северо-западе страны бандформирований, в том числе связанных с запрещенными в РФ террористическими группировками «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1), «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1.

В самом ПНС Ливии также заседают отъявленные террористы. Так, глава триполитанского МВД Фатхи Башага является непосредственным начальником группировки RADA, тесно связанной с ИГИЛ. RADA «прославилась» убийствами, похищениями и пытками людей. Своих жертв террористы продают в рабство или держат в собственной неофициальной тюрьме «Митига», где подвергают нечеловеческим издевательствам.

Именно RADA стоит за похищением и пытками двух российских граждан — сотрудников социологической службы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), которых вот уже полгода держат в «Митиге» в чудовищных условиях. Новый виток интервенции НАТО сегодня имеет единственную цель — любой ценой спасти террористов ПНС Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.