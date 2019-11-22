Путин рассказал о растущих угрозах в мире

Ново-Огарево, 22 ноября. Современный мир сталкивается с разными угрозами из-за интенсивного роста военных технологий и усиливающейся конкуренции. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета Безопасности РФ.

Он подчеркнул, что подобные явления создают множество факторов неопределенности.

«Мы видим, что мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, много факторов неопределенности, стремительно развиваются технологии, в том числе и военные, а конкуренция, соперничество усиливаются, обретают новые формы», — отметил Путин.

Отметим, что российский лидер уже неоднократно говорил о росте военных угроз по всему миру. Одной из причин этого является поведение США и их союзников, которые дестабилизируют ситуацию в разных регионах мира, отстаивая свои интересы.

Кроме того, Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), тем самым нанеся серьезный удар по глобальной системе безопасности.

Белый дом ранее обвинил Россию в несоблюдении условий договора, хотя Москва предоставила доказательства обратного, и под этим предлогом вышел из ДРСМД. При этом Вашингтон ни разу не ответил на претензии России в связи с особенностью устройства пусковых установок американской ПРО, которые способны запускать как противоракеты, так и крылатые ракеты «Томагавк», запрещенные ДРСМД.

Еще одним фактором нестабильности является приближение сил НАТО к российским границам. Действия альянса ведут к росту напряженности в регионе.