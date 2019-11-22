Путин призвал создать госпрограмму вооружений до 2033 года

Москва, 22 ноября. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать в следующем году государственную программу вооружений до 2033 года.

На совещании Совбеза в пятницу лидер России указал на то, что необходимо также разработать программу развития оборонно-промышленного комплекса.

«В следующем году предстоит приступить к формированию госпрограммы вооружений до 2033 года и, соответственно, программы развития оборонно-промышленного комплекса», — подчеркнул Путин.

По его словам, главная задача нового периода заключается в том, чтобы наращивать «качественные и количественные характеристики вооружений и техники». Владимир Путин пояснил, что в данном случае речь идет о современных образцах оружия и средств воздушно-космической обороны. Кроме того, как заметил российский президент, важно проработать вопрос активного применения технологий ИИ при создании вооружения.

Также на заседании Совбеза Путин назвал успешной госпрограмму вооружений, отметив, что некоторые образцы опережают разработки других стран на годы вперед.