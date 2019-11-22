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Военный эксперт объяснил, почему «Искандеры» вызывают на Западе «зубовный скрежет»

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Военный эксперт объяснил, почему «Искандеры» вызывают на Западе «зубовный скрежет»

Москва, 22 ноября. Российский ракетный комплекс «Искандер» признан лучшим в мире, поэтому вызывает «зубовный скрежет» на Западе, заявил политолог, военный эксперт Иван Коновалов.

Он отметил, что перевооружение российской армии на «Искандеры» — «совершенно логичная вещь, которая входит в общую картину реформы Вооруженных сил». Западные страны прекрасно знают тактико-технические характеристики этих комплексов, указал Коновалов.

«У наших так называемых партнеров с Запада этот комплекс вызывает зубовный скрежет, поскольку, если брать именно этот сегмент, лучшего в мире, конечно, нет, — констатировал военный эксперт в эфире радио Sputnik. — Так что это очень серьезный фактор в укреплении обороноспособности страны в целом».

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что ракетные соединения Сухопутных войск России завершают перевооружение на комплекс «Искандер». В распоряжении личного состава окажутся несколько десятков пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, техники жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания, указала «Газета.ру».

Как напомнил НСН, испытания «Искандера» завершились в 2007 году. Комплекс был принят на вооружение армии России в версиях «Искандер-М» и «Искандер-К».

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Источник: Sputnik
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