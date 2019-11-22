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Путин заявил о возрастающей роли прогнозирования из-за выхода США из ДРСМД

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Путин заявил о возрастающей роли прогнозирования из-за выхода США из ДРСМД

Москва, 22 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва вынуждена прогнозировать все возможные изменения в международной ситуации после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом российский лидер сообщил во время заседании Совета безопасности.

Президент России назвал выход США из ДРСМД «ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями» в мире. Путин подчеркнул, что Вашингтон это сделал под надуманным предлогом.

Путин заявил о возрастающей роли прогнозирования из-за выхода США из ДРСМД

После этого шага американцев эти ракеты могут быть распространены в разных частях света. Путин отметил, что это еще больше усиливает напряженность в мире.

«В этих условиях нам важно адекватно и точно прогнозировать и анализировать возможное изменение международной ситуации и в соответствии с выводами развивать свой военный потенциал», — констатировал российский лидер.

Ранее Путин назвал успешной государственную программу вооружений, отметив, что некоторые образцы опережают разработки других стран на годы вперед. При это глава государства потребовал довести долю современного оружия в армии РФ до 70%.

Напомним, американцы вышли из ДРСМД в августе этого года. Россия в ответ была вынуждена также приостановить свое участие в договоре. Оставшись без стран-подписантов, документ прекратил действовать. Путин ранее подчеркивал, что Россия будет размещать такие ракеты только в ответ на аналогичные действия США.

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Источник: ТАСС
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