Москва, 22 ноября. Федеральная служба безопасности (ФСБ) возобновила следствие по делу украинских моряков, задержанных в 2018 году за провокацию в Керченском проливе. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, который представляет интересы переданных Украине моряков.

По словам правозащитника, следственные действия были возобновлены в связи с передачей Киеву военных кораблей. Он добавил, что ознакомление защиты с материалами дела приостановлено, оно будет возобновлено после завершения следствия.

«Данные, которые появятся в ходе возобновленного следствия, будут включены в дополнительный том [дела]», — сказал Николай Полозов в комментарии ТАСС.

МИД России 18 ноября сообщил, что украинской стороне были переданы три корабля, которые были задержаны в районе Керченского пролива осенью прошлого года. О том, что бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вышли из Керченской бухты в сопровождении береговой охраны, СМИ впервые сообщили 17 ноября. Украинские моряки, которые были арестованы по данному делу, были переданы Киеву 7 сентября в рамках одновременного обмена между Москвой и Киевом задержанными и осужденными лицами.

Напомним, осенью 2018 года «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» направились в Керченский пролив, стали опасно лавировать и не реагировали на законные требования российской стороны прекратить движение. В результате суда были задержаны и доставлены в Керчь, а члены их экипажей — арестованы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента Украины.