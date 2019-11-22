США утихли по поводу «ликвидации» аль-Багдади в Сирии, чтобы не запутаться в своих фейках

Замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов в ответ на вопрос журналистов РИА Новости заметил, что российские военные по-прежнему не располагают никакими достоверными сведениями об итогах операции США, в ходе которой был якобы ликвидирован главарь «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. Стоит ли еще ждать каких-то «подтверждений» от Вашингтона? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Заместитель МИД России подчеркнул, что министерство уже отвечало на этот вопрос и что с тех пор ничего так и не изменилось. Американский президент Дональд Трамп заявил о своей «победе» над террористом №1 еще 27 октября, однако все представленные затем Соединенными Штатами «доказательства» нисколько не подтвердили гибель одиозного лидера ИГ1.

Соответственно, до сих пор есть только слова, но никаких фактов. Притом уверения США об «устранении» ими аль-Багдади вызывают массу вопросов, но ни на один из них внятного ответа так и не было получено. Каждая очередная попытка американцев легализовать свой вброс вызывает еще большее недоумение, что укрепляет уверенность в том, что Белый дом вновь хочет выдать желаемое за действительное.

Ни видео американского нападения в Идлибе, где даже не указаны точное время и координаты, ни ДНК-тест, который едва ли мог основываться на реальных биоматериалах главного террориста, ни смоделированный под медиаресурсы ИГИЛ1 пост с якобы подтверждением смерти «халифа» – ничего из этого не гарантирует, что аль-Багдад действительно уничтожен. Наоборот — при тщательном изучении все данные «доводы» тут же рассыпаются.

Старания Соединенных Штатов как-то пояснить представленную ими сомнительную информацию о будто бы местонахождении главаря ИГ в Идлибе, где базируются боевики конкурирующей группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в РФ), в результате тоже обернулись новым фейком.

Так, США пытались убедить всех, будто бы аль-Багдади отдал несколько десятков тысяч долларов джихадистам из совсем не дружественного бандформирования «Хурас ад-Дин» за предоставление ему укрытия и при этом даже выписывал им банковские чеки, которые, кстати, и были представлены американцами в качестве единственной «улики».

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук заметил, что теперь американцы притихли и ведут себя так, будто бы все уже давно доказано и подтверждено. Скорее всего, они не станут предпринимать новые попытки легализовать данный вброс, чтобы не закопать себя еще глубже, поскольку очередных вопросов, на которые им нечего ответить, будет не избежать, предположил эксперт в интервью корреспонденту ФАН.

«Информационная политика Соединенных Штатов основывается на том, чтобы выставлять себя «великой державой», которая теперь вот, в частности, будто бы устранила самого аль-Багдади. Видимо, они считают «доказательств» этого ими было представлено достаточное количество, пусть все они и ничего не доказывают. Сейчас, я думаю, уже никаких новых «подтверждений» такого рода от американцев уже не будет, но, безусловно, они станут время от времени вспоминать об этой своей «заслуге», считая, что данный вброс как бы полностью легализован», — уверен наш собеседник.

Он подчеркнул, что если главарь ИГИЛ все-таки объявится, то вся эта лживая кампания Вашингтона, бесспорно, с позором разрушится. Однако эксперт не исключает, что у американцев в этом плане «все схвачено».

«Самым лучшим вариантом того, как опровергнуть всю эту ложь, было бы появление аль-Багдади живым. Но я подозреваю, что это может не произойти, по крайней мере в ближайшей время, из-за особых договоренностей с ним или из-за того, что он уже мертв. США могли просто узнать информацию о его гибели, а уже затем разыграть спецоперацию в Идлибе, чтобы подстроить, будто бы это они ликвидировали террориста №1. Однако если все-таки появятся какие-то сведения о живом лидере ИГ, американцы будут стараться не дать этим сообщениям попасть в крупные СМИ, будут все отрицать», — заключил Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.