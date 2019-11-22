Кого могут признать иностранным агентом — разбираем новый закон

Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении поправки к закону «О СМИ», которые позволяют признавать иностранными агентами не только иностранные средства массовой информации, но также юридические лица и физических лиц. Физлица могут получить статус иноагента, если они распространяют информационные материалы и получают деньги или иное имущество от иностранных государств и их государственных органов. Соответствующую законодательную инициативу поддержали 311 депутатов Госдумы, четверо парламентариев воздержались, голосов «против» подано не было.

Кто может стать иноагентом

В законопроекте, в частности, прописано, что иностранными агентами могут быть признаны физические и юридические лица, которые распространяют материалы иностранных СМИ, признанных иностранными агентами. Уточняется, что статус иноагента могут получить физические и юридические лица, получающие деньги либо иное имущество от иностранных государств, их госорганов или от иностранных СМИ-иноагентов.

Реестр иностранных СМИ-иноагентов, согласно закону, ведет Минюст РФ. Этот же орган по согласованию с МИД РФ будет принимать решение о последующем включении в реестр иностранных СМИ, признанных иноагентами, а также физических лиц или юрлиц, выполняющих функции иноагента.

Законопроект предусматривает, что организация, которая признана иностранным СМИ-иноагентом, будет обязана в течение месяца со дня признания создать на территории России юрлицо. Это юрлицо будет включено в специальный реестр Минюста РФ и будет обязано ежеквартально отчитываться о своей работе и о своих доходах.

Иностранные агенты смогут писать в Интернете (в том числе в блоге и соцсетях) только с определенной Минюстом РФ специальной пометкой о своем статусе. Если соответствующей пометки не будет, либо иноагент откажется вставать на учет, его блог или страница будут заблокированы Роскомнадзором.

Сегодня в реестр СМИ — иностранных агентов включены девять изданий: «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь.Реалии» и «Фактограф».

Кто такие иностранные агенты, и какие законы в отношении них действуют в России, а также в других странах, представлено в инфографике Федерального агентства новостей.

В США гораздо жестче

Кстати, в Соединенных Штатах законодательство, касающееся иноагентов, крайне жесткое, за его нарушение предусмотрены уголовная ответственность и тюремное заключение. Об этом в ходе обсуждения закона напомнил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, приведя в пример историю американских злоключений российской гражданки Марии Бутиной.

«Буквально недавно вернулась в Россию Мария Бутина, — напомнил Толстой. — Она была на полтора года осуждена по аналогичному закону, который действует на территории Соединенных Штатов, за то, что не зарегистрировалась как физическое лицо — «иностранный агент».

По словам Толстого, внесение соответствующих поправок в российское законодательство поможет защититься от прямого иностранного влияния на рынке СМИ. Это актуально также для физических лиц, которые занимаются распространением информации из иностранных источников, подчеркнул парламентарий.