Паромное сообщение между Турцией и Крымом возобновлено спустя два года

Симферополь, 22 ноября. Приостановленное в 2017 году паромное сообщение между Турцией и Крымом восстановлено, сообщила директор автономной некоммерческой организации «Южный региональный центр поддержки экспорта» Наталья Серова во время заседания комитета Госсовета Крыма по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства.

Паромы между портами Керчи и Зонгулдака будут курсировать раз в неделю.

«Идет второе оформление груза, — констатировала Серова. — На него мы будем ставить уже экспортный груз, что даст возможность минимизировать стоимость логистики».

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. На полуострове был проведен референдум, на котором абсолютное большинство жителей выступили за воссоединение с Россией.

Киев отказался признать это решение крымчан и объявил полуостров так называемой «временно оккупированной территорией». Против России Украина и некоторые страны Запада ввели санкции. Ограничения распространялись, в частности, на бизнесменов и политиков, посещавших Крым, а также людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове.

В октябре 2017 года турецкие власти приняли решение не принимать корабли, которые прибывают в страну из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.