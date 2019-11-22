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Путин потребовал довести долю современного оружия в армии РФ до 70%

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Путин потребовал довести долю современного оружия в армии РФ до 70%

Москва, 22 ноября. Президент России Владимир Путин назвал успешной государственную программу вооружений, отметив, что некоторые образцы опережают разработки других стран на годы вперед.

«Особо отмечу успешную реализацию госпрограммы вооружений, которая позволила приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации», — отметил Путин.

Лидер РФ на заседании Совбеза 22 ноября также потребовал довести долю современного оружия и техники в армии до 70%.

Он напомнил, что в настоящее время в российской армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%. По словам Владимира Путина, «при этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин сегодня примет участие в заседании Совета безопасности РФ, главной темой которого станет профессиональное развитие военных организаций. 

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