В Госдуме призвали публично наказать сына Венедиктова за оскорбление выходцев с Кавказа

Сын главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова — Алексей Крупский — должен быть наказан, чтобы другим даже не пришло в голову разжигать межнациональную ненависть. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Аморальный образ жизни

Благодаря расследованию Федерального агентства новостей вскрылись неприглядные подробности аморального образа жизни сына Венедиктова. В своих социальных сетях Алексей Крупский поделился фотографией с места ДТП, под которой оставил сообщение, подпадающее под статью о разжигании ненависти.

Он самодовольно похвастался тем, что на своем автомобиле врезался в Volkswagen Polo, в котором сидели выходцы с Кавказа. О них сын Венедиктова высказался в оскорбительном тоне, назвал «животными» и пожелал смерти. Однако после появления расследования ФАН Алексей заблокировал доступ к своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Расследование ФАН вызвало широкий общественный резонанс. У здания редакции «Эха Москвы» в столице продолжается серия одиночных пикетов. Граждане возмущены подобным поведением.

В стороне не остался и заместитель муфтия Москвы Марат хазрат Алимов. Имам считает, что Алексей должен публично извиниться.

«Подобные высказывания о кавказцах зависят от воспитания, уровня образования и мотивированности. Конечно, надо осуждать подобные заявления. Кавказ удивителен и прекрасен. И люди там прекрасны. Я смотрю на нашу страну, и когда мусульмане добиваются каких-то успехов, то вся страна говорит: «Это наш человек», «Он — россиянин», — и так далее. А когда случаются какие-то бытовые ситуации, то начинают разжигать межнациональную рознь. Мол, вот — это Кавказ. Зачем нас разделять?» — пояснил Алимов.

«Надо публично наказать»

Депутат Ильдар Гильмутдинов очень эмоционально прокомментировал аморальное поведение сына Венедиктова.

«Я на таких придурков даже внимание не хочу обращать. Да кто они такие?! Зачем общество должно тратить свои усилия на каких-то отбросов? По-другому я не могу сказать», — заявил Гильмутдинов в беседе с ФАН.

Заметим, что высказывания сына Венедиктова подпадают под статьи о разжигании ненависти и вражды, а также о неуважении к представителям власти. Стоит ли Алексея привлечь к ответственности?

«У нас есть целая структура — МВД, ФСБ, у нас ведется постоянный мониторинг. Куча органов, которые должны следить за подобными вещами в соответствии с теми нормами закона, которые позволяют привлечь за разжигание межнациональной розни к мерам ответственности. Я считаю, что соответствующие органы должны заниматься этим процессом (высказыванием Алексея. — Прим. ФАН). Надо его привлечь, публично наказать для того, чтобы такие, я даже не знаю, как их назвать, больше не открывали свой рот. У нас столько проблем, столько вопросов, а нам приходится отвлекаться на этих негодяев», — добавил Ильдар Гильмутдинов.

Политик допустил, что сообщение сына Венедиктова было пиаром, попыткой привлечь к себе внимание. Депутат предположил, что юноше просто нечем заняться. При этом Гильмутдинов поставил под сомнение, что сын Венедиктова будет извиняться.

«У него так формировалось мировоззрение. Его так, видимо, учили. Это все от большого бескультурья. Соответствующие органы должны его привлечь к ответственности, чтобы ему неповадно было, и чтобы другим не приходило в голову заниматься подобной ерундой», — заключил Ильдар Гильмутдинов.

Примечательно, что главный редактор «Эха Москвы» неоднократно выпускал расследования о детях чиновников, но при этом помог своему сыну «откосить от армии», отправив его за границу. Кроме того, стало известно, что Алексей владеет баром, в котором продают алкоголь без лицензии.