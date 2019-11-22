Правительство РФ утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года

Москва, 22 ноября. Российское правительство утвердило антитабачную концепцию до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Авторы считают, что число курящих россиян сократится до 21% к указанному году, документ концепции опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, летом кабинет министров поддержал законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты. Документ может вступить в силу уже с 1 января 2020 года​​​.

Ранее глава министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что антитабачная концепция включает в себя меры, которые «направлены на ограничение, в том числе, средств электронной доставки никотина».