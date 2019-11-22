Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Правительство РФ утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года

30
0 Оставить комментарий

Правительство РФ утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года

Москва, 22 ноября. Российское правительство утвердило антитабачную концепцию до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Авторы считают, что число курящих россиян сократится до 21% к указанному году, документ концепции опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, летом кабинет министров поддержал законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты. Документ может вступить в силу уже с 1 января 2020 года​​​.

Ранее глава министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что антитабачная концепция включает в себя меры, которые «направлены на ограничение, в том числе, средств электронной доставки никотина». 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров