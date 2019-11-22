Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

В Кремле не знают, насколько оправданы выводы «Новой газеты» об убийстве в Сирии

41
0 Оставить комментарий

В Кремле не знают, насколько оправданы выводы «Новой газеты» об убийстве в Сирии

Москва, 22 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает, насколько оправданы выводы, представленные в статье «Новой газеты» о жестоком убийстве в Сирии. Представитель Кремля добавил, что Москва не обладает никакой информацией о людях из публикации издания и не имеет к ним никакого отношения, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее в «Новой газете» вышла статья, в которой были представлены кадры жестокого убийства мужчины. В публикации указано, что произошедшее запечатлено в сирийской пустыне.

«Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делаются, всякие попытки идентифицировать этих людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам», — сказал Дмитрий Песков.

Накануне представитель Кремля отметил, что судить об участии граждан РФ в событиях, описанных в статье «Новой», невозможно.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров