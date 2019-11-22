В Кремле не знают, насколько оправданы выводы «Новой газеты» об убийстве в Сирии

Москва, 22 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает, насколько оправданы выводы, представленные в статье «Новой газеты» о жестоком убийстве в Сирии. Представитель Кремля добавил, что Москва не обладает никакой информацией о людях из публикации издания и не имеет к ним никакого отношения, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее в «Новой газете» вышла статья, в которой были представлены кадры жестокого убийства мужчины. В публикации указано, что произошедшее запечатлено в сирийской пустыне.

«Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делаются, всякие попытки идентифицировать этих людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам», — сказал Дмитрий Песков.

Накануне представитель Кремля отметил, что судить об участии граждан РФ в событиях, описанных в статье «Новой», невозможно.