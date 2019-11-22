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Ученые обнаружили отвечающий за алкогольную зависимость ген

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Ученые обнаружили отвечающий за алкогольную зависимость ген

Москва, 22 ноября. Американские ученые обнаружили мозговую цепь, отвечающую за алкогольную зависимость. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Ученые из Института биологических исследований Солка изучали лабораторных мышей, употреблявших алкоголь, и впервые обнаружили мозговой контур, который отвечает за развитие зависимости.

Исследователи, использовав метод микроэндоскопической визуализации кальция, смогли отследить, какие области и клетки мозга активируются до, во время и после употребления горячительных напитков. Была составлена карта нейронной активности, на которой определились две области, участвующие в контроле поведения животных, пристрастных к спиртному.

Как оказалось, нейронная цепь от медиального отдела префронтальной коры (mPFC) до околоводопроводного серого вещества (dPAG) играет главную роль в формировании компульсивного питья.

«Это первый раз, когда мы смогли проследить путь нейронов от начала воздействия алкоголя до развития компульсивного поведения», — говорит Кей Тай, один из исследователей.

Пока остается неизвестным, контролирует ли обнаруженный учеными ген только алкогольную зависимость или другие виды пагубных пристрастий, включая табак и наркотики.

Будет лит работать новый биомаркер на людях, ученым лишь предстоит выяснить.

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Источник: Science
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