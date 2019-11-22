ФСБ задержала сторонников террористической группы «Хизб ут-Тахрир». События дня. ФАН-ТВ

ФСБ раскрыла сеть террористов в России Целую серию крупных операций провели сотрудники ФСБ в Москве, Татарстане и Тюменской области. Силовики нагрянули к сторонникам запрещенной в России террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и задержали девять человек, в том числе двух главарей банды. К визиту оперативников те явно были не готовы и при себе имели достаточно улик: множество экстремистской литературы и символики. Идеологи «всемирного халифата», как выяснилось, создавали в нашей стране закрытые террористические сети, вербовали в свои ряды мусульман и распространяли экстремистские убеждения. Похоже, теперь своей философией они будут делиться разве что с сокамерниками.

Глава города Чехов обвиняется в крупном мошенничестве В подмосковном Чехове раскручивается громкое уголовное дело. Глава городского округа Марина Кононова задержана по подозрению в крупном мошенничестве. Следствие считает, что после ее махинаций из муниципальной собственности незаконно исчезла недвижимость площадью 330 м². Чехову такая пропажа стоила почти 7,5 млн рублей. С какой именно целью это сделано, оперативники не сообщают, но известно, что свою вину Кононова на допросе признала. Отметим, что во главе города чиновница стоит уже почти четыре года, ранее она также занимала различные посты в местной администрации. Обвинение Кононовой уже предъявлено.

Турция заявила о поимке боевика-организатора теракта в РФ Еще об одной поимке рассказали в Министерстве внутренних дел Турции. Глава ведомства Сулейман Сойлу (его цитирует издание Hurriyet) заявил, что спецслужбам Анкары удалось задержать Джихада ад-Дина аль-Насира Убейде — боевика, на счету которого свыше 20 терактов в различных странах, в том числе по одному в России и Германии. Он, как выяснилось, укрывался в сирийском городе Аазаз и представляет едва ли не высшее руководство «Исламского государства», запрещенной в нашей стране террористической группировки. По заявлениям турецкого МВД, боевик, также известный под псевдонимом Юсуф Худа, вербовал новобранцев (в том числе в Интернете) и успешно создал целую сеть смертников. В России новость о его задержании пока что никак не комментировали.