Москва, 22 ноября. «Ювентус» заинтересован в полузащитнике «Локомотива» и сборной России Алексее Миранчуке, стало известно Федеральному агентству новостей.

Источник раскрыл подробности переговоров «Локомотива» и «Ювентуса» по Миранчуку. По его словам, итальянский клуб ведет диалог с «железнодорожниками» через посредника. При этом отмечается, что 24-летний россиянин — один из нескольких кандидатов, по которым ведутся переговоры. Сообщается также, что речь идет о трансфере летом 2020 года.

Однако представители «Ювентуса» хотят, чтобы сделка была завершена до старта чемпионата Европы.

Итальянский клуб готов выделить на сделку около 20 млн евро. «Локомотив» рассчитывает выручить за одного из братьев в районе 30 млн рублей.

Алексей Миранчук — воспитанник «Локомотива». На его счету 208 матчей, 33 гола и 42 результативных передачи в составе «железнодорожников» во всех турнирах. В активе игрока также 25 матчей в составе сборной России, за которую он забил пять голов и сделал три ассиста.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Милан» заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. По словам источника ФАН, 24-летний футболист находится в шорт-листе итальянского клуба. Сообщается, что «Милан» планирует укрепить линию полузащиты в зимнее трансферное окно, а россиянин является одним из наиболее желанных кандидатов. Отмечается, что итальянская сторона готова потратить на трансфер порядка 20 миллионов евро, а самому Миранчуку предложить четырехлетнее соглашение.

С 2015 года футболист вызывается в сборную России. Отметим, что на игрока также претендует «Зенит», однако сам футболист хочет продолжить карьеру в Европе. «Локомотив» в свою очередь не хочет отпускать игрока до конца сезона.