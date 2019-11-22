Суд не принял иск ФБК к Путину

Москва, 22 ноября. Тверской суд Москвы отказался принимать иск ФБК Алексея Навального к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в пятницу заявила официальный представитель суда Ольга Бондарева.

Она пояснила, что подобные требования не могут быть предъявлены президенту в рамках административного судопроизводства. При этом заявители могут обжаловать отказ принимать иск в Мосгорсуде.

«Административное исковое заявление не подлежит принятию, так как принятие этого заявления нарушает основные принципы разделения властей на территории РФ», — отметила Бондарева в разговоре с РИА Новости.

Напомним, что ранее ФБК подал иск к Путину, обвинив его в бездействии в связи с продолжающимся расследованием в отношении самого фонда. Организация, как полагают следователи, занимается отмыванием денег.

Кроме того, в начале ноября Минюст начал внеплановую проверку в отношении ФБК. Фонд был признан иностранным агентом 9 октября. В этот список фонд занесли в связи с финансированием из-за рубежа. В частности, на счета ФБК поступали переводы из США и Испании. Деньги поступили на счета, заблокированные в связи с расследованием дела об отмывании денег через ФБК.

В начале ноября в деле об отмывании денег появились новые подробности. По словам члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло, некий анонимный курьер принес в ФБК таинственную флешку с десятками миллионов в биткоинах. Сама же организация предпочитает не распространятся об этом случае.