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Российская фигуристка установила новый мировой рекорд на этапе Гран-при в Японии

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Российская фигуристка установила новый мировой рекорд на этапе Гран-при в Японии

Москва, 22 ноября. Российская фигуристка Алена Косторная поставила новый мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

За короткую программу 16-летняя спортсменка получила 85,04 балла. Сначала она исполнила тройной аксель, потом тройной лутц, а в завершении сразила жюри каскадом из флипа и тулупа. 

Алена Косторная является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призером финала юношеского Гран-при. Дважды она завоевывала бронзу чемпионата России, а также выигрывала финал Кубка России.

Ранее обладательницей мирового рекорда была японская фигуристка Рике Кихире. Она сумела набрать 83,97 балла, пишет «Газета.ру».

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