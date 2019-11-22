Сирия, 22 ноября. Арестован высокопоставленный член «Исламского государства»1, который выступал организатором терактов в России и Германии. Курдские радикалы перезанимают поселки в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удар на юге Идлиба по расположениям альянса «Тахрир аш-Шам».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: приступили к строительству новой взлетно-посадочной полосы на севере Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: несет тяжелые потери на юге Идлиба в результате операции ВКС РФ и сирийской армии.

Курдские вооруженные группировки: на севере Хасаки перезаняли два поселка после перестрелки с протурецким ополчением.

ВС Турции и союзные силы: открывают гуманитарный «коридор» на севере Алеппо, в Хасаке обменялись ударами с курдскими радикалами и, по неподтвержденным данным, потеряли два десятка человек, задержали высокопоставленного боевика ИГИЛ1.

Провинция Алеппо

Как передает новостное агентство Rojava Network, к северо-востоку от города Аль-Баб будет открыт на сутки гуманитарный коридор дял мирного населения. Решение был достигнуто после переговоров командующих Сирийской арабской армии (САА) и отрядов протурецких сил. Так как в районе города и кантона Африн, в который он входит, отмечаются провокации со стороны курдских боевиков, некоторые мирные жители поселков предпочли бы эвакуироваться из района пока не минует опасность. Напомним, что двумя днями ранее в Аль-Бабе был взорван автомобиль – взрыв был подстроен в центре города на оживленной улице. Пострадало два десятка человек, в организации подрыва подозревают курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Идлиб

Беспилотники ВКС РФ нанесли авиаудары по опорным пунктам джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе деревни Сарджа на юге провинции Идлиб, о чем сообщает источник в сети Twitter (@ufuk_sy).

Согласно данным Telegram-канала (@mig41), в результате операций ВКС РФ на юге Идлиба была почти полностью уничижен отряд «Хадж Хасан» у населенного пункта Хрейтан. В этом же районе были ликвидированы пять полевых командиров группировок «Джейш Омар» и «Джейш аль-Бадия» аффилированных с альянсом «Тахрир аш-Шам». Сам альянс также несет потери, по данным того же источника, в ходе авиаударов скончалось более трех десятков боевиков. В общей сложности за двое суток нанесено более сотни авиаударов к западу, северо-западу и юго-западу от города Маарет ан-Нуман, а также по ракетным установкам в приграничных с провинцией Хама зонах. В рядах джихадистов также растет количество случаев дезертирства.

Провинция Ракка

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости заявил, что в Сирии несколько сотен террористов «Исламского государства» оказались на свободе, бежав из лагерей SDF. МИД пока не располагает точной информацией о числе сбежавших террористов. Напомним, что 9 октября на северо-восток Сирии были введены силы турецкой армией и была официально начала операция «Источник мира», направленная на формирование безопасной зоны у сирийско-турецкой границы, откуда турецкая армия намерена выбить отряды вооруженных курдских группировок. Столкнувшись с необходимостью обороны свои позиций, курдских боевики бросили без охраны большую часть лагерей для беженцев или сократили количество охраны и персонала в тюрьмах и лагерях до минимума, прекратили проведение антитеррористических рейдов на оккупированных территориях и преднамеренно выпускали заключенных из тюрем. По данным портала RT, только из тюрьмы в Айн-Иссе сбежало около семи сотен террористов.

Сирийская армия готовится создать вертолетную площадку на базе 93-й бригады в районе города Айн-Исса, как передает портал Rojava Network. Военнослужащие приступили к расчистке территорий, где будет построена новая взлетно-посадочная полоса с целью более быстрой доставки военного и материально-технического обеспечения в пункты на севере провинции.

Провинция Хасака

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в Сирии пойман боевик «Исламского государства», который является организатором терактов в России и Германии. Турецкое издание Hurriyet сообщает, что задержанный Джихад ад-Дин аль-Насир Убейд - высокопоставленный террорист ИГИЛ, который принимал участие в организации свыше 20 террористических атак на территории Германии и России. Он являлся идейным вдохновителем и «взрывотехником» терактов с привлечением смертников. Убейд также проводил вербовки и обучал «новобранцев» изготовлению бомб. Согласно заявлению Сойлу, его задержали в Сирии и в настоящее время допрашивают.

Как сообщает Rojava Network, курдские радикалы перезаняли в ходе перестрелки с протурецким ополчением поселки Вардуд и Васута-Максуд. Согласно заявлению боевиков SDF, ими были ликвидированы два десятка членов протурецких отрядов.

1 Организация запрещена на территории РФ.