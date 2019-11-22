Токио, 22 ноября. Москве и Токио необходимо сделать шаги по выведению отношений на качественно новый уровень, это позволит решить разногласия между сторонами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он рассказал на переговорах со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги во время совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.

По мнению руководителя российского МИД, важно вывести отношения Москвы и Токио на качественно новый уровень по всем без исключения областям. По его словам, улучшение сотрудничества должно касаться также экономической и внешнеполитической сфер. Лавров заявил, что отношения РФ и Японии нужно выводить на качественно новый уровень.

«В условиях качественно продвинутых отношений любые проблемы будет решать гораздо легче», — добавил министр.

Помимо бесед с коллегами по G20, 22 ноября Лавров проведет ряд встреч, в том числе с китайскими партнерами и с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что с 1 декабря текущего года председательство в «Большой двадцатке» перейдет Саудовской Аравии.

На 25 ноября у главы МИД РФ запланирована встреча с коллегой из Непала, они обсудят сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах, а также в ряде других отраслей. В этот же день Лавров примет первого заместителя министра иностранных дел КНР. А 26 ноября глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с министром иностранных дел Исландии Гудлейгуром Тором Тордарсоном.

«В ходе переговоров будет обсуждаться текущее состояние и перспективы международных отношений. Особый акцент будет сделан на сотрудничестве по линии Арктического совета. Мы рассчитываем, что визит главы МИД Исландии будет способствовать углублению диалога между нашими странами», — заключила Захарова.

Ранее Сергей Лавров встретился с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой. Они обсудили перспективы наращивания сотрудничества России и Малайзии.

Как писала «Газета.ru», Лавров спокойно отреагировал на претензии Японии по военным на Курилах.