Песков заявил, что участие РФ в ОИ не связано с разбирательством вокруг Лысенко

Москва, 22 ноября. Вопрос участия России в Олимпийских играх никак не связан с разбирательством вокруг легкоатлета Данила Лысенко и президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, ситуация требует внимания наших спортивных властей. Я убежден, что они этим занимаются. Но я не вижу прямой связи этого вопроса и участия в Олимпиаде», — отметил он.

Напомним, что накануне дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit предъявил обвинения Лысенко, Шляхтину и еще пяти фигурантам дела о нарушении антидопинговых правил. Кроме того, саму ВФЛА обвинили в отказе от сотрудничества и попытке препятствовать проведению расследования.

При этом западные СМИ сообщили, что из-за скандала Россию могут не допустить на Олимпиаду-2020, которая состоится в Токио. Напомним, что Россия уже пропускала Олимпиаду из-за допингового скандала в 2018 году. Российским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях, однако выступать им пришлось под нейтральным флагом как независимым «атлетам из России».