Генпрокуратура назвала ошибкой Минздрава новые справки для водителей

Москва, 22 ноября. Министерство здравоохранения РФ совершило ошибку, объявив о введении обязательных тестов на наркотики перед получением водительских прав. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман.

По его словам, эта ошибка будет исправлена. Замгенпрокурора объяснил, что проблема возникла из-за разночтений в законодательстве.

Александр Буксман также обратил внимание на то, что Минздрав соответствующим решением пытался решить проблему отсутствия у ГИБДД информации о состоящих на учете наркоманах и алкоголиках, которые хотят получить водительские права. По последним данным, из-за этого около 80 тысяч человек были лишены впоследствии водительских удостоверений.

Буксман также заметил, что Генпрокуратура РФ ранее призывала Минздрав, МВД и правительство решить эту проблему «раз и навсегда».

«Но, видимо, Минздрав нашел такой способ необычный для решения этого вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена», — объяснил он.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что с 22 ноября в России вступит в силу приказ об изменении правил медицинского освидетельствования водителей. Это привело бы к значительному превышению стоимости получения справки. Президент России Владимир Путин раскритиковал министерство труда за попытку ввести новый порядок медосмотра для водителей. Лидер России назвал повышение стоимости прохождения медкомиссии «чушью» и обратил особое внимание на то, что для реализации соответствующей инициативы необходимо, чтобы в регионах появилось новое оборудование.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с корреспондетом Федерального агентства новостей заявил, что критика Владимира Путина будет учтена при обсуждении в парламенте данного вопроса. По словам эксперта, нижняя палата парламента не участвовала в изначальной корректировке требований к прохождению водительской медицинской комиссии, так как нововведения не имели статуса законопроекта. Как указал Говорин, это было единоличное решение министерства здравоохранения.