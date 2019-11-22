Вмешательство в чужие дела приведет Америку к гибели

Федеральное агентство новостей запускает новый проект, посвященный непревзойденному по масштабам вмешательству Соединенных Штатов Америки во внутренние дела других государств.

В серии публикаций мы покажем, как именно за последнюю сотню лет осуществлялись проамериканские госперевороты в разных частях света, и докажем, что принцип намеренного и всестороннего вмешательства в чужие дела является основополагающим во всей внешней политике Вашингтона.

Американский миф против правды

Государственная пропаганда США любит повторять шаблонное утверждение — дескать, Вашингтон не ведет захватнических войн и не вмешивается в суверенные дела других стран. Вот уже сотню лет буквально каждый конфликт, в котором участвовала Америка, преподносится исключительно как «пролитый свет свободы» на «угнетенные народы».

Раз за разом вдруг оказывается, что народы стонут под пятой каких-то невообразимых тиранов — некоторые из которых еще вчера были закадычными друзьями Белого дома. И конечно, устранение их «заокеанскими» руками представляется в тотальном американском мифе как вселенское благо.

Правда, всякий раз оказывается, что «освобожденная» страна почти сразу попадает в кабальную зависимость от США, ее внешняя политика тотально подчиняется чуждым интересам, а экономика в лучшем случае получает себе на шею «управляющих» с Уолл-стрит. Но о таких последствиях в вашингтонской пропаганде предпочитают молчать: ее информационные дятлы твердят и твердят мантры о «свободном выборе» облагодетельствованной страны.

При этом арсенал средств американского вмешательства непрерывно пополняется и к концу второго десятилетия XXI века включает в себя сразу несколько основных приемов.

Конфликтология по-вашингтонски

Несмотря на то, что формально в XVIII веке независимые США просуществовали всего 24 года, они до наступления нового столетия успели поучаствовать аж в четырех вооруженных конфликтах: войнах чикамога и Северо-западной войне против американских индейцев, войне против фермеров-повстанцев Шейса и Квази-войне с Французской республикой.

Коренных индейцев в серии захватнических войн продолжили «освобождать» от их собственных земель, прикрываясь лозунгами «защиты белых переселенцев».

Фермеров под руководством Дэниела Шейса, одного из героев только что завершившейся Войны за независимость, объявили «мятежниками» и «смутьянами», хотя их мирные собрания лишь поднимали вопрос отмены долгов, равного распределения земель и справедливого судопроизводства. Против земледельцев задействовали армию, которая самым жестоким образом подавила восстание, со стрельбой и человеческими жертвами.

Наконец, воспользовавшись Французской революцией, Вашингтон просто отказался платить по старым долгам перед парижской короной. А когда Франция в ответ установила военную блокаду побережья США, «юная американская нация» тривиально перешла, в союзе с Великобританией, к пиратству против французского флота. Вот почему Квази-война еще называется Пиратской войной.

В этих первых внешних конфликтах США наглядно проявились все черты их внешней будущей политики.

Прежде всего, перед самым конфликтом противник Америки должен быть «расчеловечен» — как это произошло с индейцами или с восставшими фермерами Шейса.

Затем Вашингтону требовалась коалиция. В самом деле, вот уже двести лет США предпочитают воевать в выгодных им союзах и часто — чужими руками. Упомянутую Квази-войну с Францией они провели в союзе с британской короной, хотя буквально за двадцать лет до ее начала Великобритания была главным врагом США в Войне за независимость.

И уже тогда, в конце XVIII века, стала понятна еще одна американская тактика — попытка вести конфликт в максимально скрытном виде. Не случайно Квази-война носит еще название Необъявленной войны: слабые тогда еще Штаты представляли свои действия против французского флота как самоуправство частных лиц — каперов, а официальное состояние войны между двумя странами так и не было объявлено.

В следующем, XIX веке США участвовали сразу в девяти конфликтах, хотя формально продолжали проводить изоляционистскую политику. Они приняли участие в двух берберийских войнах в Северной Африке (!), первый раз отвоевали с Мексикой, по итогам оттяпав у нее половину всех территорий, и захватили Гавайи, свергнув местную королеву.

Кроме того, США вступили в конфликт с Японией, добиваясь открытия ее портов, напали на Никарагуа, а в конце века устроили уже две настоящие войны — против Кубы и Испании. Тогда же проявилось еще одно американское свойство — распалять воинственные настроения собственного населения с помощью кровавой провокации — и использовать ее же как повод к вмешательству. Речь идет, разумеется, о взрыве броненосца «Мэн» в феврале 1898 года в Гаванской бухте.

Наконец, XIX век установил еще один принцип участия США во внешних конфликтах — Америка любит противников гораздо слабее нее самой.

Госперевороты: от войны к «оранжаду»

Однако по-настоящему в деле провоцирования конфликтов по всему миру США развернулись уже в ХХ веке. В прошлом столетии, по самым скромным оценкам, Вашингтон в той или иной степени был вовлечен более чем в сотню конфликтов по всему миру, хотя формальными войнами были лишь некоторые из них.

Все чаще вместо участия в войнах, пусть даже необъявленных, США стали прибегать к иной практике. Речь идет о так называемых «посреднических переворотах», в ходе которых американцы отводят своим агентам влияния роль посредников и непосредственных исполнителей в реализации политики Вашингтона в той или иной стране-жертве.

Госпереворот — это весьма нехитрый тактический прием, который заключается в действиях незаконной политической силы по устранению от власти законного правительства путем насилия или угроз. Важнейшим условием здесь является легитимация заговорщиков — как внутри страны, так и за ее пределами. И если раньше, до мирового американского диктата, такая легитимация занимала длительный период и требовала серьезных позитивных преобразований (или хотя бы победоносной войны), то начиная со второй половины XX века все чаще бывало достаточным, чтобы новую власть признало посольство США в стране-жертве.

В свою очередь, насилие во время переворота, как правило, осуществляется дозировано и достаточно небольшой группой лиц. При этом большая часть жителей страны-жертвы или вовсе исключена, или минимально вовлечена в процесс трансформации власти.

Именно это отличает инспирированный извне переворот от революции, которая совершается усилиями подавляющего большинства граждан. Хотя впоследствии, в случае успеха заговорщиков, американская пропаганда любит представлять переворот именно как «народную революцию», с тем чтобы добиться легитимизации «лидеров протеста» уже и в международном правовом поле.

Впрочем, даже неудачная попытка посреднического переворота способна ввергнуть страну-жертву в анархию и хаос. Иногда такая дестабилизация приводит к перманентному состоянию гражданской войны всех со всеми — что произошло, например, в Колумбии, Ливане или Ливии.

В целом, в ходе посреднических переворотов агенты влияния или прямые представители США, желая заполучить поддержку Вашингтона или, хуже того, действуя по его прямому указанию, добиваются свержения национальных правительств и получают власть в свои руки.

Однако если раньше лидерами и исполнителями проамериканских госпереворотов почти всегда были силовики страны-жертвы, то в последнее время процесс смены власти осуществляет узкая прослойка специально подготовленных «активистов». Такая смена актива привела к появлению новой разновидности госпереворотов — т. н. «оранжевых» или «цветных» революций.

Обычно «активисты» выступают в оранжевом перевороте в качестве запала, который должен обеспечить медиа-картинку для внешнего наблюдателя и максимально завуалировать участие США в процессе насильственной смены власти. В свою очередь, подстрекаемые «активистами» большие уличные группы играют роль «народного протеста», масштабы которого всячески раздуваются через прикормленные местные и науськанные глобальные СМИ, а также через множество неправительственных организаций и прочую «мягкую силу» в лице пятой колонны страны-жертвы.

Таковы общие черты проамериканских государственных переворотов в разных частях планеты.

Ненасытная двуличность

Принцип постоянного, неослабевающего и все более изощренного вмешательства в дела суверенных стран — это не просто какой-то удобный способ «влиять на мировые процессы», практикуемый Вашингтоном. В действительности это способ существования самих США — как ненасытного монстра, долгие десятилетия живущего не по средствам.

Действительно, Америка в ее нынешнем виде не в состоянии выжить без варварского выколачивания ресурсов со всего остального мира. Именно грабеж чужих народов и территорий является подлинной целью любого американского вмешательства, сутью всех войн и переворотов, за которыми стоял Вашингтон.

Но всякая ложь рано или поздно иссушает душу — не только человеческую, но и национальную. Бесцеремонное вторжение в чужой огород находится в тотальном противоречии с собственными декларациями США о «свободе» и «праве», в которые до сих пор приучены верить сами американцы. В конце концов, эта двуличность, эти беспринципность и лицемерие разорвут Америку изнутри.

Ее грандиозная гибель под грудой собственных противоречий произойдет, возможно, еще при нашей жизни, и уж точно — при молчаливом невмешательстве остальной планеты.