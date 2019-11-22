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В Москве проходят пикеты против сына-беспредельщика Алексея Венедиктова

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В Москве проходят пикеты против сына-беспредельщика Алексея Венедиктова

Москва, 22 ноября. Противники беспредела, который устроил сын редактора «Эха Москвы», известного либерала Алексея Венедиктова, снова собрались сегодня у стен редакции. В руках возмущенных молодых людей плакаты с призывами к журналисту повлиять на отпрыска-хама и заставить его принести публичные извинения. 

Это уже не первый раз, когда неравнодушные молодые люди выходят с пикетами к зданию редакции «Эха Москвы». Буквально двумя днями ранее они уже призывали Венедиктова-старшего «отредактировать» сына. 

В Москве проходят пикеты против сына-беспредельщика Алексея Венедиктова

В Москве проходят пикеты против сына-беспредельщика Алексея Венедиктова

Напомним, возмущение активистов вызвал отвратительный дорожный инцидент с участием сына известного либерала. Запись о ДТП выложил сам молодой человек в соцсетях. На опубликованном видео можно видеть, как молодой человек лихачит на своей иномарке Mustang и позволяет себе недопустимые высказывания в адрес выходцев с Кавказа, которые на своем Volkswagen Polo столкнулись с его машиной. Молодой человек пожелал им смерти, а также открыто оскорбил сотрудников полиции. 

Ранее сообщалось об участии Венедиктова-младшего в незаконном барном бизнесе. Хамоватый бармен, которым и оказался сын главреда «Эха», был запечатлен посетителями бара. Он торговал нелегальной алкогольной продукцией, при этом прекрасно понимая, что «паленый» алкоголь может привести к отравлению и летальному исходу. 

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