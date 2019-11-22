В соцсетях призвали «лоботряску» Соболь не мешать работе Мосгордумы своими истериками

Москва, 22 ноября. Пользователи соцсетей и авторы Telegram-каналов объяснили юристу признанного в РФ иноагентом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любови Соболь, почему охрана не впустила ее в здание Мосгордумы. В Сети отметили, что запрет на вход связан не с некими «черными списками», выдуманными Соболь, а с неадекватным поведением юриста ФБК, которая славится своими истериками.

В своем Twitter-аккаунте Соболь пожаловалась, что вместе со своим коллегой по ФБК Русланом Шаведдиновым пришла в здание Мосгордумы для обсуждения рабочих вопросов с депутатом от КПРФ Еленой Шуваловой. Последняя должна была предварительно заказать пропуски для гостей, однако охранники отказались впускать сотрудников ФБК внутрь.

На данный момент неясно, действительно ли Шувалова заказывала пропуски. Депутат КПРФ заявила, что будет обсуждать инцидент с главой службы безопасности МГД. При этом охранники не нарушили никаких правил, отказавшись впускать Соболь и Шаведдинова, поскольку с середины ноября в здании Мосгордумы действует новый пропускной режим.

Заявления Соболь о мифическом «черном списке» опровергаются еще и тем, что к круглому столу допустили ее коллег по ФБК Николая Ляскина, мундепа Константина Янкаускаса и экономиста Владислава Жуковского. Об этом даже сама Соболь написала в своем Twitter, приложив фотографию.

Комментируя посты юриста ФБК, пользователи соцсетей напомнили Соболь, что не нужно прорываться туда, куда доступ запрещен законом.

«Ты, видимо, не поняла, что депутаткой ты не стала, а все пытаешься в Мосгордуму на работу ходить», — написали в Twitter.

«Иди домой, не мешай людям работать, лоботряска!» — призвали Соболь в соцсетях.

Автор Telegram-канала «Лесонавал» считает, что Соболь не разрешили пройти к Шуваловой из-за вероятности возникновения скандала.

«Люба стала персоной нон-грата из-за истерик, которые она устраивает на публичных слушаниях», — написал он.

А журналистка RT Леся Рябцева высмеяла Соболь в связи с инцидентом в Мосгордуме, сравнив юриста ФБК с ребенком, которого не пустили «на модную тусу».

«Без мыла влезет», или где еще не бывала Любовь Соболь. Сегодня, вот, она прорывалась в Мосгордуму, но не пустили. Теперь ноет, что не пустили. Так ведут себя дети, которых не зовут на модную тусэ. Очень обидно, да, Люб? Особо обидно, видимо, что нужно показывать, как сильно это все нелегитимно, но так хочется, ТАК хочется, чтобы у тебя тоже было вот это все», — иронизирует Рябцева в своем Telegram-канале.

Авторы некоторых Telegram-каналов задались вопросом, с чего вдруг Шувалова стала проявлять такую симпатию к Соболь, пишет «Nation News». По мнению автора канала Fantastic Plastic Machine, это связано с продвижением представительницы КПРФ через «Умное голосование» ФБК.

«Депутат МГД Шувалова, оказывается, очень любит Любовь Соболь. Скорее всего, от чистого сердца. А вовсе не потому, что Навальный тащил ее в МГД «слабоумным голосованием», а поднавальновцы чуть не сделали спикером. Разумеется, от чистого сердца Шувалова притащила Любочку, которая никто и звать никак, на собрание, а когда ей объяснили, что без пропусков в госучреждение нельзя, теперь пытается устроить из этого скандал», — отметил автор канала.

Отметим, что Соболь уже несколько раз удавалось просочиться на заседания Мосгордумы, где юрист ФБК неоднократно попадала в неловкие ситуации. Так, она заявила, что на социальные нужды выделяется все меньше денег с каждым годом, прослушав доклад о распределении бюджета, в котором ясно говорилось об увеличении расходов на «социалку».

Кроме того, Соболь оконфузилась на заседании Мосгордумы 13 ноября, задав вопрос о доходах депутату Кириллу Щитову — теме его финансов было посвящено очередное «расследование» ФБК. Щитов очень удивился и сообщил, что все данные о его доходах есть в открытом доступе.

Напомним, летом 2019 года Соболь попыталась зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, однако провалилась, предоставив в избирательные комиссии поддельные подписи. Кроме того, в листах Соболь были обнаружены «подписи мертвецов».