Путин изучит вопрос развития военных организаций в ходе заседания Совбеза РФ

Москва, 22 ноября. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании Совета безопасности РФ, главной темой которого станет профессиональное развитие военных организаций. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это координация деятельности вооруженных сил других подразделений, то есть — всех систем, которые обеспечивают безопасность. По итогам выступит Патрушев (секретарь Совбеза — Прим. ФАН)», — отметил официальный представитель Кремля.

Кроме того, в графике российского лидера стоит заседание по экономическим вопросам для «сверки часов» по текущей ситуации, а также ряд встреч. Так, например, Путин в последний рабочий день недели планирует встретиться с вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Напомним, что в Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев встречались в начале октября — на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Путин тогда отметил, что товарооборот между Москвой и Баку вырос до 2,5 млрд долларов. Алиев со своей стороны также заявил о положительной динамике в торгово-экономической отрасли.