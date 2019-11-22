Италия теряет беспилотники в Ливии в интересах НАТО

Использование террористами ПНС Ливии итальянских БПЛА — не столько вмешательство Италии в дела североафриканской страны, сколько вмешательство НАТО, считает доцент кафедры политологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Ливийская национальная армия в ночь с 21 на 22 ноября сбила второй беспилотник американского производства MQ-1 Predator, по предварительным данным принадлежащий ВВС Италии.

БПЛА пролетал над военным лагерем Ярмук к югу от Триполи, когда 166 подразделение 9 бригады ЛНА сбили беспилотник. MQ1 Predator является многоцелевым беспилотником, способным нести вооружение и предназначенным для выполнения боевых задач.

«Италия находится в Ливии уже не первый год — итальянские войска концентрируются в основном в районе Мисураты и аэропорта Мисураты. Там они оказывают вооруженную поддержку войскам ПНС. Италия помогает им вооружением, наемниками и разведывательной информацией. То, что их начали называть, говорит о том, что за последнее время у войск Хафтара произошло усиление ПВО — это, очевидно, сказалось на контроле воздушного пространства в районе линии фронта. Скорее всего, они сделали определенный вывод, и теперь будут использовать вооружение более аккуратно в связи с тем, что войска ПВО Хафтара демонстрируют более современный уровень вооружения», — считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Стоит отметить также, что Италия является членом Североатлантического альянса, и БПЛА MQ1 Predator состоит на вооружении сразу нескольких стран-членов НАТО. Это, заявил в комментарии ФАН член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев, можно считать свидетельством вмешательства НАТО во внутренние дела Ливии.

«Конечно, это не само правительство Италии вмешивается в Ливию, а НАТО со стороны стран альянса, так как напрямую и в открытую действовать пока не может. Но это не мешает странам НАТО пытаться поделить между собой ресурсы, что они сейчас и делают на территории страны. Были предприняты попытки вести подобную политику и в Сирии, но там Россия не дает им развернуться; а в Ливии для НАТО был чуть ли не «зеленый свет». Если бы не Хафтар, то у них (НАТО – Прим. ФАН) все вообще было бы хорошо», — заключил он.

Вчера Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщило о первом сбитом итальянском беспилотнике на западе Ливии. Об этом говорилось в заявлении официального представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари. Он потребовал от Италии публичного объяснения инцидента, в ходе которого БПЛА оказался в воздушном пространстве Ливии.

Палата представителей Ливии осудила итальянское правительство за вторжение в воздушное пространство страны. По словам представителя законодательного органа Али ал-Саиди, полеты иностранных боевых летательных аппаратов без ведома властей Ливии нарушают международное право.

Согласно имеющимся данным, БПЛА MQ-1 не являются высокоточным средством нанесения авиаударов — их применение, как правило, приводит к жертвам среди мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры. Один из подобных инцидентов произошел 23 сентября в ливийском Бир-Аллак, когда столкновение ЛНА с силами ПНС привело к использованию отступающими силами Правительства национального согласия беспилотников Predator. В итоге снарядами с БПЛА были разрушены два дома и мечеть. Один боеприпас попал в машину скорой помощи, перевозившей раненых. Эксперты не исключают, что к разрушениям могли быть причастны силы Италии.