Песков объяснил, зачем Минздрав изменил порядок медосмотра российских водителей

Москва, 22 ноября. Целью нового порядка медосмотра для водителей является повышение безопасности на дорогах и снижение смертности людей в «пьяных» ДТП, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Цель (нововведения) абсолютно благая. Это безопасность и сохранение жизни людей, которые гибнут на дорогах по причине пьянства за рулем», — пояснил представитель Кремля.

Напомним, согласно новому порядку медосмотра, автомобилисты обязаны сдавать кровь и мочу с целью выявления наличия психоактивных веществ и маркера CDT - показателя регулярной алкогольной нагрузки.

Накануне Минздрав РФ решил перенести дату вступления в силу осмотра по новым правилам на 1 июля 2020 года. Документ вступает в силу с 22 ноября.

Решение изменить порядок медосмотра прокомментировал 21 ноября и российский лидер Владимир Путин. По мнению, главы государства, дополнительные обследования водителей действительно нужно проводить, но вводить новые правила нужно «с умом» и поэтапно.