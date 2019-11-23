Пять человек стали жертвами обстрела боевиков «ан-Нусры» в Алеппо

Дамаск, 23 ноября. Пять сирийских граждан погибли, еще несколько человек получили ранения из-за снарядов, выпущенных террористическими группировками в жилых кварталах Алеппо. На месте происшествия удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Как стало известно, обстрелу подверглись районы на западе Алеппо — Азамия, Салах-ад-Дин, а также район Джамилят, расположенный в центре города. Всего в район Алеппо упало 30 снарядов.

Обстрел открыли террористы запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры1» и союзной этой группировке других незаконных бандформирований, позиции которых расположены в западной части провинции Алеппо. Известно, что один из снарядов попал в машину в районе Салах-ад-Дин, убив 4 человек, находящихся внутри, а также ранив нескольких пешеходов.

В нашем распоряжении оказалось видео, снятое на месте террористической атаки:

Снаряды, упавшие в районе Азамия, убили одного человека. Еще шесть сирийских граждан пострадали. Все они были доставлены в больницу для получения экстренной медицинской помощи. Ракетные снаряды, приземлившиеся в районе Джамилят, ранили трех человек и серьезно повредили частное имущество.

Как правило, террористические группировки начинают обстрелы кварталов Алеппо в тот момент, когда город находится на пике своей ежедневной активности. В это время на улицах находятся простые рабочие и школьники. Таким образом джихадисты стараются нанести наибольший вред сирийским гражданам, которые пытаются вернуться к нормальной жизни, несмотря на многочисленные теракты.

Террористические атаки в районе Алеппо происходят практически каждый день — мирные жители страдают не только от боевиков «ан-Нусры», но и от бойцов «Сирийской свободной армии» (ССА).

Ранее сообщалось, что шесть мирных сирийских жителей получили ранения в результате террористических атак в районе Джамиат аз-Захраа в северо-западной части города Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.