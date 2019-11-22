Представительница Гагариной назвала безосновательным иск из-за песни «Кукушка»

Москва, 22 ноября. Представительница российской певицы Полины Гагариной Александра Николаева назвала безосновательным иск Ольги Кормухиной, которая обвинила коллегу в плагиате.

Речь идет об аранжировке песни Виктора Цоя «Кукушка», которая, как утверждает заявительница, была скопирована Гагариной. Николаева в свою очередь утверждает, что представляемая ею артистка ничьих авторских прав не нарушала, и что у стороны обвинения нет никаких доказательств.

«Наша доверительница не нарушала никаких прав Кормухиной, иск не основан на каких-либо доказательствах, если говорить вкратце», — отметила она.

Отметим, что судебное заседание по иску состоится 18 декабря. Кормухина заявила, что аранжировка песни «Кукушка», которая стала предметом спора, была написана ее супругом Алексеем Беловым в 2011 году. Однако впоследствии заявительница услышала песню со схожей аранжировкой Константина Меладзе, которую исполнила Полина Гагарина. Кормухина сослалась на некоего эксперта, который сравнил две композиции и пришел к выводу, что песни действительно идентичны. Примечательно, что при этом музыка Меладзе зарегистрирована в Российском авторском обществе, а музыка Белова — нет.

«Кукушка» является одной из самых известных песен Виктора Цоя. Она вошла в «Черный альбом» — последний студийный альбом легендарной группы «Кино», записанный в 1990 году (незадолго до трагической гибели Цоя). Песня не раз звучала с российской сцены в исполнении разных певцов. Одна из самых известных вариаций была исполнена певицей Земфирой.