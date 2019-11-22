Названа дата большой пресс-конференции Путина

Москва, 22 ноября. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря, сообщили в Кремле.

На сайте Кремля открыта аккредитация журналистов на ежегодную большую пресс-конференцию президента России.

«Пресс-конференция состоится 19 декабря 2019 года в 12.00 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Напомним, практику проведения ежегодных пресс-конференций Путин ввел в 2001 году. Первое мероприятие прошло накануне саммита «Большой восьмерки» 18 июля 2001 года. Президенту России задали 22 вопроса. Участие в беседе с российским лидером приняли порядка 400 журналистов.

В прошлом году разговор главы государства с представителями СМИ продлился 3 часа 43 минуты. Аккредитацию на мероприятие получили более 1700 человек.