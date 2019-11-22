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ФСБ опубликовала видео задержания исламистов «Хизб ут-Тахрир»

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ФСБ опубликовала видео задержания исламистов «Хизб ут-Тахрир»

Москва, 22 ноября. Девять членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 были задержаны сразу в трех регионах страны. Федеральная служба безопасности опубликовала видео их задержания.

Исламисты были задержаны в Тюменской области, Москве и Татарстане. В Центре общественных связей ФСБ РФ уточнили, что боевики занимались вербовкой местных мусульман в ряды террористов, распространяли свою идеологию, а также занимались поиском финансирования.

«Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», — сообщили представители ведомства.

Оружие у взрывчатка у боевиков не были обнаружены. В спецслужбе пояснили, что террористы вели «тихую» работу: это подтверждают обнаруженные при обысках пропагандистские материалы, средства связи и носители информации.

Ранее, 20 ноября, сотрудники ФСБ задержали в Московской области трех членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, которые вербовали людей для участия в боевых действиях в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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