В столице Зимбабве Пятая авеню получила имя Леонида Брежнева

Хараре, 22 ноября. Правительство Зимбабве одобрило переименование нескольких главных улиц в столице страны Хараре и городе Булавайо. Об этом в своем Twitter сообщил основатель ведущего издания африканской страны H-Metro Ларри Мойо.

Теперь Пятая Авеню Fife Avenue, на которой располагается здание посольства РФ, носит имя Леонида Брежнева. Enterprise Road переименовали в честь нынешнего президента Эммерсона Мнангагвы. Поменяли имена и несколько улиц, носивших имена «белых» колонистов (Сесил Родс, Аллан Уилсон и т.д.).

Enterprise now ED Mnangagwa

Kirkman =Solo Mujuru Drive

Livingstone=OR Tambo Ave

Charter=Fidel Castro

Cameroon=Joseph Msika

Selous =John Nkomo

Fife Avenue =Leonid Brezhnev Avenue pic.twitter.com/3jjo4ZKnVy