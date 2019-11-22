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Названы продукты, ускоряющие метаболизм

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Названы продукты, ускоряющие метаболизм

Москва, 22 ноября. Ученые рассказали, какие продукты помогут ускорить обменные процессы в организме. По словам специалистов, нормальный метаболизм важен для хорошей работы всех органов и систем в организме человека.

По мнению экспертов, мы можем помочь в этом своему организму, правильно выстроив режим питания и рацион. Были названы продукты, ускоряющие метаболизм. Как пишет Planet Today, для нормализации обмена веществ нужно употреблять яйца. Богатое содержание в яичном белке аминокислот и витамина D помогает регулировать обменные процессы в организме, приводя их в норму.

Очень важна для всех функций в теле вода. Известно, что недостаток жидкости в организме приводит к замедлению метаболического процесса. Ускорить обмен веществ помогут цитрусовые, особенно это кается грейпфрута. Кроме того, капсаицин, которым может похвастаться перец чили, положительным образом влияет на скорость метаболизма.

Названы продукты, ускоряющие метаболизм

Ученые выяснили, что у людей, пьющих кофе и зеленый чай, почти на 16% ускоряются обменные процессы. Стоит лишь не злоупотреблять ими, чтобы не получить обратный эффект. Также специалисты попросили не забывать о молочных продуктах и рыбе.

Ранее ученые из медицинского центра Техасского университета США доказали, что даже минимальная физическая нагрузка ускоряет процесс обмена веществ. Исследователи провели эксперимент на мышах, в ходе которого животные три раза бегали в колесе. Ученым удалось установить, что упражнения повлияли на активность клеток нервной системы мышей. Физические нагрузки ускоряют нейроны, действие которых связано со снижением аппетита и тратой энергии, а также замедляют нейроны, которые тормозят метаболизм.

Эффект от упражнений минимальной интенсивности сохраняется в течение двух дней. Продлить эффект можно благодаря дополнительным занятиям.

Полученные учеными результаты могут быть применены для создания терапии и лекарств, которые управляют обменном веществ, в том числе, препаратов для диабетиков.

 Как писала «Газета.ru», также эксперты рассказали, как можно сжечь жир, не прибегая к физическим упражнениям. 

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Источник: Planet Today
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