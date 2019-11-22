Москва, 22 ноября. Ученые рассказали, какие продукты помогут ускорить обменные процессы в организме. По словам специалистов, нормальный метаболизм важен для хорошей работы всех органов и систем в организме человека.

По мнению экспертов, мы можем помочь в этом своему организму, правильно выстроив режим питания и рацион. Были названы продукты, ускоряющие метаболизм. Как пишет Planet Today, для нормализации обмена веществ нужно употреблять яйца. Богатое содержание в яичном белке аминокислот и витамина D помогает регулировать обменные процессы в организме, приводя их в норму.

Очень важна для всех функций в теле вода. Известно, что недостаток жидкости в организме приводит к замедлению метаболического процесса. Ускорить обмен веществ помогут цитрусовые, особенно это кается грейпфрута. Кроме того, капсаицин, которым может похвастаться перец чили, положительным образом влияет на скорость метаболизма.

Ученые выяснили, что у людей, пьющих кофе и зеленый чай, почти на 16% ускоряются обменные процессы. Стоит лишь не злоупотреблять ими, чтобы не получить обратный эффект. Также специалисты попросили не забывать о молочных продуктах и рыбе.

Ранее ученые из медицинского центра Техасского университета США доказали, что даже минимальная физическая нагрузка ускоряет процесс обмена веществ. Исследователи провели эксперимент на мышах, в ходе которого животные три раза бегали в колесе. Ученым удалось установить, что упражнения повлияли на активность клеток нервной системы мышей. Физические нагрузки ускоряют нейроны, действие которых связано со снижением аппетита и тратой энергии, а также замедляют нейроны, которые тормозят метаболизм.

Эффект от упражнений минимальной интенсивности сохраняется в течение двух дней. Продлить эффект можно благодаря дополнительным занятиям.

Полученные учеными результаты могут быть применены для создания терапии и лекарств, которые управляют обменном веществ, в том числе, препаратов для диабетиков.

Как писала «Газета.ru», также эксперты рассказали, как можно сжечь жир, не прибегая к физическим упражнениям.