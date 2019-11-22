Массовый побег боевиков ИГ из тюрем в Сирии организован США, уверены в Госдуме

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что после начала турецкой операции «Источник мира» в Сирии произошел массовый побег боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства»1 из тюрем, которые контролировали бандформирования курдов. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в данном случае речь может идти о нескольких сотнях сбежавших террористов.

Стоит отметить, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что за время турецкой операции на севере Сирии курдские террористы выпустили из тюрем 750 боевиков «Исламского государства», часть из которых впоследствии были пойманы.

Однако полностью изловить всех не удастся, и Соединенные Штаты, находящие в Сирии исключительно для кражи нефтегазовых ресурсов, наверняка используют это как предлог для дальнейшего нахождения своих вооруженных сил в регионе, сообщил в интервью Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

«Опасения России, что курдские террористы помогут своим коллегам из ИГИЛ1, оказались обоснованными, — заявил депутат. — А плохая защищенность территории, где те находились под стражей, только усугубляла положение».

Курды только делают вид, что борются с «Исламским государством», считает собеседник ФАН, на деле же тесно с ним сотрудничают. Под предлогом противостояния ИГИЛ они убивают и грабят мирных жителей просто ради забавы, настоящих же террористов они освобождают.

«Основными выгодоприобретателями в данной ситуации, без всяких сомнений, были именно США. Возникшая ситуация позволит им оправдывать присутствие своих войск в Сирии и дальше качать чужую нефть. Более того, я не сомневаюсь, что именно американцы подговорили своих карманных курдов выпустить боевиков из тюрем», — считает депутат.

По его словам, боевики ИГИЛ теперь могут как вступить в бандформирования курдов, так и создать собственные. В обоих случаях это приведет к эскалации конфликта и жертвам среди мирного населения.

«Даже если один террорист оказывается на свободе — это уже опасно, — поделился опасениями Швыткин. — А здесь их несколько сотен! Поймать всех будет довольно непросто: многие просто замаскируются под мирное население. В результате сирийская армия столкнется не только с действующими в открытую бандами, но и с партизанскими отрядами, которые своими набегами будут изматывать его».

Парламентарий согласен с высказанным ранее мнением заместителя главы МИД РФ Олега Сыромолотова — все это стало возможным из-за незаконного военного присутствия войск других стран, которые накалили обстановку в Заефратье. В частности, речь идет о Соединенных Штатах, которые при помощи курдских боевиков и наемников из ЧВК Academi воруют сирийскую нефть, а затем продают ее в соседние государства.

Напомним, что с 9 по 22 октября Турция провела антитеррористическую операцию «Источник мира», целью которой было освобождение территории от вооруженных курдских бандформирований и боевиков «Исламского государства», а также создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах.

1 Организация запрещена на территории РФ.