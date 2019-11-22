Новой машине Tesla попытались разбить стекло на презентации

Пало-Алто, 22 ноября. Глава компании Tesla Илон Маск продемонстрировал прочность нового пикапа Cybertruck, выполненненного в стилистике киберпанка.

Бронированный корпус и стекло стали главными особенностями новинки. Во время презентации помощник главы Tesla попытался разбить окно стальным шаром, однако это ему не удалось. Шар лишь повредил поверхность стекла.

Отметим, что новое творение Tesla лишено мягких, округлых линий, присущих современным машинам. Напротив, дизайн пикапа демонстрирует острые углы и высокую посадку. Сам Маск признался, что вдохновлялся фантастическим фильмом «Бегущий по лезвию бритвы», действие которого как раз разворачивается в 2019 году.

Cybertruck имеет грузоподъемность 1,5 тонны и изготовлен из особого сплава, который применяется при производстве ракет Space X (частная космическая корпорация, которую возглавляет Маск). Как уточнил глава компании, новый пикап будет похож по функциональным особенностям на популярную бензиновую модель Ford F-150.

Ранее директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев заявил, что приход на рынок компании Tesla Илона Маска стал важнейшим мировым событием, которое окончательно завершает эпоху бензиновых двигателей.

По его словам, спрос на продукцию Tesla с каждым годом растет. Пробег у Tesla может достигать 800 тыс. км. За весь свой жизненный цикл электрокар сэкономит такое количество бензина, которое превышало бы цену автомобиля в 3-4 раза.