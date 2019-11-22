Девять создающих «всемирный халифат» террористов задержаны в России

Москва, 22 ноября. Девять членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 задержаны в России, сообщили в Федеральной службе безопасности страны.

По данным спецслужбы, террористы готовили почву для свержения власти и создания «всемирного халифата». Они действовали в Татарстане, Тюменской области и Москве.

Задержанные вербовали в свои ряды новых исламистов, которых искали среди местных мусульман. Члены «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» создавали законспирированные ячейки и налаживали финансирование. При задержании у боевиков не были обнаружены оружие и взрывчатка. По словам представителей ФСБ, эти люди вели «тихую» работу, передает РИА Новости.

20 ноября сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Подмосковье трех членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, которые вербовали людей для участия в боевых действиях в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.