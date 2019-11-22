В Госдуме недовольны методами диагностики алкоголизма при медосвидетельствовании водителей

Введенный Минздравом РФ новый порядок медосмотра для водителей, обязывающий всех желающих получить или восстановить права сдавать анализы на наличие в крови наркотических веществ или их метаболитов, а также особого маркера CDT, показывающего регулярное употребление алкогольной продукции, должен был вступить в силу 22 ноября.

Благодаря появлению в справке большого количества дорогостоящих анализов ее стоимость должна была вырасти в 5-20 раз. Это вызвало критику президента России Владимира Путина, выразившего недоумение в связи с тем, как чиновники могли позволить выйти настолько сырому нормативу, благодаря которому желающие приобрести медицинский документ должны были бы заплатить за него половину прожиточного минимума. В итоге документ вернули на доработку в министерство здравоохранения.

Но цена — это не единственное, что смущает в новых правилах. Федеральное агентство новостей пообщалось с заместителем председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Николаем Говориным о том, что думают о новом порядке медосвидетельствования водителей в парламенте.

«Вопрос состоит в том, чтобы мы более качественно оценивали состояние наркологического здоровья лиц, желающих сесть за руль, — сказал парламентарий. — Число ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения, увеличилось на 20% за 6 месяцев 2019 года — это огромные цифры! Именно поэтому так важна объективная оценка всех, кто находится за рулем».

Однако Говорина и его коллег смутило введение того самого маркера CDT, используемого для диагностики хронического алкоголизма. По их мнению, ставить данный диагноз на основе лишь одного такого показателя неверно. Алкоголизм — это клинический диагноз, говорящий о наличии комплексной болезни, сопровождающейся деградацией личности и утратами связей с обществом. Это не просто любовь к периодическому употреблению спиртных напитков — и если человек не делает этого перед тем, как сесть за руль, то все в порядке.

«Нельзя по наличию одного только этого маркера судить о наличии у человека проблем с алкоголем, — считает парламентарий. — Тем более, что введение таких правил может негативно повлиять на судьбу и жизнь человека, а этого допускать нельзя. Вопрос определения хронического алкоголизма нуждается во всестороннем обсуждении с привлечением специалистов-токсикологов. Что же касается появления в медсправке анализов на наличие наркотических веществ, то здесь нет, на мой взгляд, каких-либо внутренних противоречий. Если человек их употребляет, то мы не должны позволять ему быть водителем», — заявил собеседник ФАН.

В отличие от алкоголя, даже единичного случая употребления наркотиков должно быть достаточно, чтобы отказать ему в выдаче прав, считает депутат.