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Роспотребнадзор сообщил о неопасном «радиационном инциденте» в Южно-Китайском море

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Роспотребнадзор сообщил о неопасном «радиационном инциденте» в Южно-Китайском море

Москва, 22 ноября. «Радиационный инцидент» произошел в Южно-Китайском море. Угрозы для жителей России нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ведомство усилит мониторинг за радиационной обстановкой на Дальнем Востоке. Причиной стал некий «радиационный инцидент», который произошел в Южно-Китайском море. Из-за него в регионе было зафиксировано повышение фона, однако, по мнению Роспотребнадзора, для россиян угрозы нет.

Информацию об инциденте российское ведомство получило из Глобальной сети мониторинга окружающей среды. Однако в Роспотребнадзоре не сообщили, что именно произошло.

Роспотребнадзор сообщил о неопасном «радиационном инциденте» в Южно-Китайском море

Вечером 21 ноября по московскому времени о мощном подводном взрыве сообщила американская радиостанция Hal Turner Radio Show. По данным СМИ, в этом районе могут служить подлодки ВМС США.

С четверга Глобальная сеть мониторинга окружающей среды uRADMonitor Global Environmental Monitoring Network фиксирует превышение радиационного фона (0,22–0,24 мкЗв/час) в районе китайского города Чжаньцзянь, который расположен в бухте Южно-Китайского моря.

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Источник: Пресс-служба Роспотребнадзора
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