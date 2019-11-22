Помпео на фарси попросил митингующих в Иране помочь США подогреть протесты

Вашингтон, 22 ноября. Госсекретарь США Майк Помпео без стеснения попросил жителей Ирана помочь Вашингтону в разжигании протестов в этой стране. В своем Twitter-аккаунте он на фарси обратился к митингующим иранцам с просьбой присылать ему фото и видео протестов.

«Я попросил иранских протестующих прислать нам свои видео, фотографии и информацию, подтверждающую репрессии режима против митингующих. США разоблачат злоупотребления и введут санкции», — написал Помпео на английском, поясняя свою публикацию на фарси.

«Для вмешательства во внутренние дела другого государства? Само собой! Фото и видео будут использованы как предлог для введения санкций. Якобы «за нарушения прав человека», — написал автор Telegram-канала «Выпускайте Кракена!», комментируя обращение госсекретаря США.

Напомним, на прошлой неделе по всему Ирану прошла волна митингов. Протестующие выступили против роста цен на бензин. Во время массовых беспорядков погиб по меньшей мере один человек. Как ранее заявил глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, Москва допускает, что к иранским протестам могут быть причастны и внешние силы.