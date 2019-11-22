Сирия, 22 ноября. Сирийская армия ответила боевикам в Алеппо. Курдские радикалы открыли огонь по мирным жителям в Хасаке при разгоне демонстрации. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по укрепрайонам радикалов «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с радикалами на юге Идлиба, расширяют свои позиции в районе поселка Тель-Тамр на севере Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: потеряли двух боевиков при подрыве бомбы на блокпосте в Хасаке и застрелили мирного жителя при разгоне протестной акции в Хамдании, в Ракке обменялись ударами с протурецкими силами.

ВС Турции и союзные силы: отразили нападение курдских боевиков на севере Ракки, в Хасаке ответили на провокацию со стороны SDF и нанесли удар по их линиям обороны.

Провинция Алеппо

По данным РИА Новости, число погибших в результате вчерашнего обстрела жилых районов города Алеппо со стороны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» достигло пяти человек, ранения получили более 30 мирных жителей. Напомним, что вчера террористы, которые укрываются в районе Рашидин и промышленных районах на западной окраине города открыли огонь по жилым кварталам города, пострадали жители районов Азамия, Салах-ад-Дин и Джамилят.

Отряды Сирийской арабской армии нанесли удар по позициям радикалов в районе деревень Маарет, Кафр-Хамра и близ поселка Аль-Мансура к западу от города Алеппо. Также из тяжелой артиллерии были обстреляны укрепления боевиков в районе поселка Джазрая на юго-западе провинции, как сообщает портал Baladi News.

Подразделения армии, дислоцированные у Военной академии, нанесли удары из минометов по окрестностям поселков Кафр-Наха, Хан аль-Асаль и у населенного пункта Урм аль-Кубра на западе провинции Алеппо, как указывает портал Step News. Сведения о потерях радикалов пока что уточняются.

Провинция Идлиб

Авиация ВКС РФ продолжила работу над позициями радикалов в районе города Кафр-Набель и у поселков Хазарин и Мушарифа, где наносит точечные удары по укрепрайонам радикалов, о чем сообщает новостное агентство Aleppo AMC. Беспилотник ВКС РФ совершил вылет в район деревни Аль-Фатир, где сбросил бомбы на опорные пункты боевиков.

В районе поселка Бдама боевики обменялись ударами из ракетных установок. По информации агентства Aleppo AMC, вооруженные столкновения отмечаются у деревни Аль-Наджия, Маранд и у ключевого города на границе с провинцией Хама – Джиср-аш-Шугур.

Провинция Ракка

На северо-востоке провинции продолжаются провокации со стороны курдских радикалов их состава «Демократических сил Сирии» (SDF). Утром поступали сообщения о столкновении отряда курдских радикалов с силами протурецкого ополчения в поселке Шаракрак, к востоку от города Айн-Исса, как сообщает источник в сети Twitter Not Woofers.

К югу от города Тель-Абъяд подразделения армии Турции открыли огонь по опорным пунктам курдских боевиков в районе поселка Киз-Али, как сообщил портал North Press. Сведения о потерях ни с одной из сторон пока не поступали.

Провинция Хасака

Корреспондент агентства SANA сообщил, что подразделения САА расширили свое присутствие в окрестностях города Тель-Тамр, установив новые наблюдательные пункты в деревне Тель-Шамирам. Источник также отметил, что жители района начали постепенно возвращаться в свои дома после развертывания там сил сирийской армии.

По данным местного источника в сети Twitter (@humamisa), над сирийско-турецкой границей был замечен неизвестный разведывательный беспилотник, предположительно летательный аппарат принадлежит международной коалиции.

По данным портала Alk Habour, утром на контрольно-пропускном пункте боевиков SDF в городе Хасака произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Два боевика были убиты на месте. Пока что ответственность за подрыв не взяла на себя ни одна из группировок.

Источник также сообщил, что в районе деревни Тель-аль-Варад протурецкие ополченцы отразили нападение курдских радикалов. В поселке Хамдания боевики SDF ранили мирного жителя по имени Сараж Фенди аль-Шахаз. Мужчина пострадал, когда радикалы разгоняли с применением оружия демонстрацию, которую устроили местные. Жители потребовали, чтобы отряды SDF покинули поселок и передали его турецкой армии и союзными силам.